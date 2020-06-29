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The Rolling Stones запретили Дональду Трампу использовать их песни в предвыборной кампании

The Rolling Stones запретили Дональду Трампу использовать их песни в предвыборной кампании
Фото:wikipedia.org

В противном случае президента США ждет судебное разбирательство

Британская рок-группа The Rolling Stones потребовала от президента США Дональда Трампа перестать использовать ее песни в своей предвыборной кампании. Организация по защите авторских прав BMI выпустила официальное заявление от лица музыкантов, пишет CNN. В противном случае президента США ждет судебное разбирательство.

Команда Трампа обладает специальной лицензией на публичное воспроизведение более 15 млн песен. Так, на своем недавнем выступлении в Талсе, штат Оклахома, президент выходил под хит The Rolling Stones 1968 года — песню You Can’t Always Get What You Want.

Однако, несмотря на лицензию, автор-исполнитель имеет право запретить использование своих композиций, что и сделали британские рокеры. По словам представителя группы Франа Кертиса, Трамп выходил под их музыку и в 2016 году, однако тогда группа не стала подавать иск и ограничилась устным запретом.

«Странно, что он решил использовать именно You Can’t Always Get What You Want, — поделился мнением с BBC фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер. — Это баллада о том, что происходит в аптеках Челси. Он [Трамп] мог бы взять что-то другое».

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