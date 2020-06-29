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В Британии могут ввести сбор за доставку из интернет-магазинов

В Британии могут ввести сбор за доставку из интернет-магазинов
Фото:123rf.com

Онлайн-шопинг вредит окружающей среде

Министерство транспорта Великобритании (DfT) опубликовало доклад, в котором говорится о негативном влиянии онлайн-шопинга на окружающую среду, пишет The Times.

Возможность быстро получить понравившуюся вещь привела к тому, что люди стали заказывать одежду и аксессуары «просто на примерку». Многие отправляли товар обратно на следующий же день, если он им не понравился. Как результат — грузовики и автомобили стали чаще ездить с товарами, загрязняя атмосферу и способствуя глобальному потеплению.

По данным DfT, с 2007 по 2017 гг. выбросы оксидов азота выросли на 43% и составили 99,3 тыс. тонн в год. Их избыток в атмосфере может привести к возникновению легочных заболеваний.

В качестве решения министерство транспорта предлагает ввести обязательный сбор за доставку товаров, подобно тому, который был введен в 2018 году на пластиковые пакеты. По мнению экспертов, это заставит людей взвешенно подходить к покупкам. Стоимость доставки сейчас разнится в зависимости от магазина и суммы покупки. Так, Asos берет за нее £4, но при заказе от £35 доставка становится бесплатной.

«Мы ищем решение проблемы и твердо намерены сократить выбросы в атмосферу до нуля к 2050 году», — заявили в министерстве.

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