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В Лестере ужесточили карантин на две недели

В Лестере ужесточили карантин на две недели
Фото:123rf.com

Школы и магазины снова закроются из-за вспышки коронавируса

Лестер стал первым британским городом, снова закрывшимся на карантин, пишет The Telegraph. По данным муниципалитета, за две недели в городе выявили 944 случая заболевания коронавирусом. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок подчеркнул, что на Лестер приходится до 10% новых случаев COVID-19 в стране.

С 30 июня в городе прекратят работу магазины, со 2 июля — школы. Пабы и рестораны останутся закрытыми даже 4 июля, а послабление карантина для людей из группы риска, запланированное на 6 июля, отменяется. Предполагается, что карантин будет действовать во всей агломерации, включая сам Лестер, Одби, Бирстолл и Гленфилд.

В середине июля правительство соберется для анализа ситуации и решит дальнейшую судьбу Лестера. На это время жителям Англии рекомендуется воздержаться от поездок в город.

Мэр Лестера Питер Солсби скептически отнесся к решению правительства. По его словам, город стал испытательной площадкой и в дальнейшем правительство будет практиковать введение локального карантина и в других городах.

«Мы действуем в национальных интересах и готовы сделать все возможное, чтобы победить этот вирус», — парировал Мэтт Хэнкок.

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