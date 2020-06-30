﻿﻿﻿﻿﻿

Никола Стерджен не исключает введения карантина для въезжающих в Шотландию

Никола Стерджен не исключает введения карантина для въезжающих в Шотландию
Фото:commons.wikimedia.org

Первый министр обеспокоена большим количеством заболевших в Англии

В Шотландии уже четыре дня нет смертей от коронавируса, в то время как в Англии только на 30 июня скончались 25 человек. Кроме того, пришлось ужесточить карантин в Лестере из-за новой вспышки заболевания, пишет The Scotsman.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что обеспокоена сложившейся ситуацией в Англии, и призвала Бориса Джонсона бросить все силы на борьбу с вирусом. Сейчас в Шотландии нет карантина для приезжающих, однако, если ситуация с заболеванием не изменится, его могут ввести, заявила министр.

«Если показатели продолжат разниться, то мы будем вынуждены принять соответствующие меры. Шотландия готова рассмотреть все варианты, чтобы предотвратить распространение вируса», — подчеркнула Стерджен.

Глава Шотландской национальной партии скептически отнеслась к идее британского правительства организовать «воздушные мосты» со странами с низким уровнем заражения Covid-19 и позволить людям вылететь за рубеж. По мнению Стерджен, подобные решения должны приниматься после совещания с главами других регионов Соединенного Королевства.

profile-sample2
Смертность в Британии снизилась до мартовского уровня
30-06-2020
profile-sample2
Никола Стерджен не исключает введения карантина для въезжающих в Шотландию
30-06-2020
profile-sample2
В Лестере ужесточили карантин на две недели
30-06-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.