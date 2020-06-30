Никола Стерджен не исключает введения карантина для въезжающих в Шотландию

Первый министр обеспокоена большим количеством заболевших в Англии

В Шотландии уже четыре дня нет смертей от коронавируса, в то время как в Англии только на 30 июня скончались 25 человек. Кроме того, пришлось ужесточить карантин в Лестере из-за новой вспышки заболевания, пишет The Scotsman.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что обеспокоена сложившейся ситуацией в Англии, и призвала Бориса Джонсона бросить все силы на борьбу с вирусом. Сейчас в Шотландии нет карантина для приезжающих, однако, если ситуация с заболеванием не изменится, его могут ввести, заявила министр.

«Если показатели продолжат разниться, то мы будем вынуждены принять соответствующие меры. Шотландия готова рассмотреть все варианты, чтобы предотвратить распространение вируса», — подчеркнула Стерджен.

Глава Шотландской национальной партии скептически отнеслась к идее британского правительства организовать «воздушные мосты» со странами с низким уровнем заражения Covid-19 и позволить людям вылететь за рубеж. По мнению Стерджен, подобные решения должны приниматься после совещания с главами других регионов Соединенного Королевства.