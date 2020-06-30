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Смертность в Британии снизилась до мартовского уровня

Смертность в Британии снизилась до мартовского уровня
Фото:123rf.com

Количество смертей от коронавируса существенно уменьшилось

Смертность в Великобритании опустилась до предкоронавирусных показателей, пишет BBC. С 12 по 19 июня в Великобритании было зафиксировано 10 681 тыс. смертей, и только 849 из них (8%) были связаны с коронавирусом. Это самый низкий показатель за весь карантин.

В четырех из пяти муниципалитетов смертность сейчас не превышает средние показатели. Снизилось число летальных исходов в домах престарелых в Англии и Уэльсе — на 49 и 782 соответственно. Однако смертность на дому, напротив, выросла — на 827 случаев. Только 52 из них были связаны с Covid-19.

Общее количество смертей в Соединенном Королевстве с начала пандемии составило чуть более 65 тыс. Из них 57 тыс. скончались в Англии, почти 5 тыс. — в Шотландии, 2,3 тыс. — в Уэльсе и 900 — в Северной Ирландии.

«Каждая смерть — это трагедия. Мы стараемся держать вирус под контролем и уже достигли определенных успехов», — приводит слова министра здравоохранения Мэтта Хэнкока газета The Times.

Узнать о смертности в своем регионе и сравнить показатели можно на сайте BBC.

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