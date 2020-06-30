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Как будут проходить свадьбы во время эпидемии?

Как будут проходить свадьбы во время эпидемии?
Photo by cottonbro from Pexelspexels.com

Праздничные церемонии придется проводить скромнее

С 4 июля в Англии можно будет снова проводить свадьбы. Однако теперь праздничные церемонии станут скромнее, а количество гостей придется уменьшить из-за социальной дистанции, пишет BBC.

Правительство опубликовало список правил, которые следует соблюдать при организации свадьбы:

— не затягивать церемонию, а еще лучше ограничиться лишь обменом колец и закреплением брачных уз;

— на свадьбе должно находиться не более 30 человек, включая саму пару, свидетелей, официантов, гостей и фотографов; 

— соблюдать дистанцию два метра, в крайнем случае — один метр с дополнительными средствами защиты;

— не устраивать банкеты, не употреблять еду или напитки;

— мыть руки до и после обмена кольцами, не допускать, чтобы до колец дотрагивались несколько человек;

— не приглашать музыкантов с духовыми инструментами или певцов, а включать музыку с гаджетов;

— не повышать голос во время церемонии, чтобы не допустить распространения коронавируса воздушно-капельным путем; по этой же причине музыку лучше включать негромко;

— сделать указатели для соблюдения дистанции;

— в идеале помещение должно быть проветриваемым;

— маски приветствуются. 

Эти предписания многим не понравились. «Мы можем выходить на протесты с сотнями других людей, но на свадьбу нельзя приглашать больше 25 человек. В этом нет логики», — заявил BBC молодой человек, пожелавший остаться неизвестным. Он и его невеста хотели пожениться в конце июля и теперь спешно меняют планы.

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