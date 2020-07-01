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Экзамены GCSE и A-level можно будет сдать осенью

Экзамены GCSE и A-level можно будет сдать осенью
Фото:123rf.com

Количество предметов не ограничено

Экзамены GCSE и A-level были отменены в этом учебном году из-за эпидемии коронавируса. Регулятор Ofqual поручил учителям выставить итоговые оценки исходя из успеваемости и промежуточных результатов обучения — чтобы не дать школьникам потерять год.

Однако, если выпускник недоволен своей оценкой, он может сдать экзамены GCSE, AS и A-level по любому предмету этой осенью, сообщает BBC. Если оценка по итогам сдачи экзамена окажется ниже выставленной преподавателем, ученику разрешается выбрать лучший результат.

Учителя обеспокоены решением регулятора. По их мнению, осенью на школы и так ляжет дополнительная нагрузка: нужно подготовить классы к учебному году в условиях социального дистанцирования, выявить пробелы в знаниях учеников и обеспечить поддержку школьникам, пропустившим занятия из-за коронавируса.

«Мы хотели, чтобы осенью можно было сдать только английский и математику. С другой стороны, мы понимаем, в какой непростой ситуации находится Ofqual», — говорит руководитель Ассоциации работников школ и колледжей (ASCL) Джефф Бартон.

Генеральный секретарь профсоюза школьных работников NAHT Пол Уайтмен утверждает, что школам не справиться с таким количеством учеников. Он предлагает организовать специальные центры для сдачи экзаменов.

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