Как будут работать галереи и музеи в июле?

Многие уже объявили дату открытия

Правительство разрешило галереям и музеям возобновить работу с 4 июля при соблюдении социальной дистанции. Однако ни одно из учреждений не откроется в эту дату — подготовка к новому формату проведения выставок займет некоторое время, пишет The Telegraph. «Мы думаем над тем, как обеспечить безопасность посетителей и дать им возможность насладиться экспонатами», — заявили в Британском музее.

Однако некоторые уже определились с датой открытия:

7 июля

Музей национальной армии в Челси (National Army Museum). Время работы: 10:30 — 15:30, понедельник — выходной. Билеты доступны по ссылке.

8 июля

Национальная галерея (National Gallery). Время работы: 11:00 — 16:00, по пятницам — до 21:00. Маски приветствуются, билеты доступны по ссылке.

Музей Фаундлинг (Foundling Museum). Время работы: пн-пт 10:00 — 18:00, сб 10:00 — 17:00, вс 11:00 — 17:00. Билеты доступны по ссылке.

9 июля

Королевская Академия художеств (Royal Academy of Arts) откроется только для участников программы RA Friends. Для всех остальных — с 16 июля. Время работы: 11:00— 16:00. Билеты доступны по ссылке.

13 июля

Центр искусств Барбикан (Barbican Centre) открывает только свою галерею. Время работы: пн-сб 9:00 — 23:00, вс 11:00 — 23:00. Билеты доступны по ссылке.

14 июля

Галерея Уайтчапел (Whitechapel Gallery). Время работы по четвергам: 11:00 — 21:00, в остальные дни с 11:00 до 18:00. Билеты доступны по ссылке.

Галерея фотографов (The Photographers’ Gallery). Время работы: 11:00 — 19:00, воскресенье и понедельник — выходные. Билеты доступны по ссылке.

20 июля

Музей-судно «Катти Сарк» (Cutty Sark). Время работы: 10:00 — 17:00. Билеты доступны по ссылке.

27 июля

Британская галерея Тейт (Tate Britain) и Современная галерея Тейт (Tate Modern). Билеты доступны по ссылке.

4 августа

В галерее «Серпентайн» (Serpentine Galleries) откроется только одна выставка — работы китайской художницы Цао Фэй. Билеты можно будет забронировать с середины июля.

Правила посещения галерей и музеев также изменились, пишет The Evening Standard. Многие отказались от групповых туров и просят не собираться группами более 6 человек. На входе необходимо обработать руки антисептиком, а в самом здании — соблюдать дистанцию и придерживаться указателей.