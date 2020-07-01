Коронавирус и иммиграционная система Великобритании

Вы можете подать заявление о переходе на долгосрочную визу внутри страны до 31 июля 2020 года, если ваша виза истекает в период с 24 января 2020 года по 31 июля 2020 года. Эта мера распространяется и на визовые заявления, которые в обычных условиях вам бы пришлось подавать с территории родной страны.

Вы также можете подать визовое заявление из Великобритании, если ваша виза истекает после 31 июля 2020 года, но вам срочно нужно подать новое визовое заявление, например чтобы начать новую работу или курс обучения, и вы не можете покинуть Великобританию, чтобы подать заявление из-за рубежа. Это включает в себя заявки при переходе на другой маршрут по рабочей визе или при смене рабочего места в том же визовом маршруте с использованием нового сертификата спонсорства (CoS).

Вы должны соответствовать иммиграционным требованиям к визовому маршруту, на который вы подаете заявку, и уплатить официальный визовый сбор за подачу заявки.

«Home Office понятия не имеет, сколько людей находится в Великобритании нелегально»

Новый отчет службы государственного контроля выявил пробелы в ключевых аспектах иммиграционной политики правительства.

В опубликованном в июне 2020 года докладе аудиторы отметили, что Home Office 15 лет не обновлял оценку численности нелегально проживающих в стране людей и что две трети задержанных иммиграционными властями лиц освобождаются из-под стражи без дальнейшей депортации, причем большинство задержанных освобождается уже на позднем этапе, поскольку официальные лица просто не могут их депортировать. «За 12 месяцев до конца декабря 2019 года Home Office освободил 14 900 (62%) задержанных, которых планировали выслать из страны», — говорится в докладе.

Отчет был направлен в управление по иммиграционному контролю Home Office. В нем рассматривалась соответствующая политика создания «враждебной среды», которая ограничивает доступ нелегальных иммигрантов к работе, жилью, пособиям и другим финансируемым правительством услугам. Аудиторы заявили, что нет никаких доказательств того, что Home Office поощряет соблюдение этих требований.

Последняя оценка численности нелегального населения Великобритании, сделанная в 2005 году, предполагала, что в стране насчитывается около 430 тыс. человек, не имеющих права в ней оставаться.

Комментируя текст доклада, член британского парламента и председатель комитета по государственным счетам Мег Хиллиер заявила, что Home Office не располагает достаточной информацией, на которой мог бы основывать свою политику. «Home Office понятия не имеет, сколько людей находится в стране нелегально, и, похоже, не заинтересован во владении такой информацией», — сказала она.

Коронавирус и новое руководство для бизнеса

24 июня правительство выпустило новое руководство о том, на каких условиях парикмахерским, гостиницам, пабам и другому бизнесу в Англии можно безопасно открыться с 4 июля.

Руководство включает в себя общие рекомендации для всех предприятий и частные, для конкретных секторов, в том числе об изменении конфигурации посадочных мест, минимизации самообслуживания, отмене живых выступлений и размещении гостей.

Документ был обнародован после того, как Борис Джонсон объявил о значительных изменениях относительно карантинных мер в Англии, включая ослабление правила о социальной дистанции два метра.

Люди по-прежнему должны находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга там, где это возможно. Если это невозможно, они должны соблюдать дистанцию не менее одного метра, принимая меры для снижения риска инфицирования, например надевая защитные маски.

В руководстве говорится, что предприятия должны оценивать риск заражения COVID-19, с тем чтобы обеспечить безопасность рабочих мест, а также разрабатывать санитарно-гигиенические меры. Подробная информация об оценке риска и разработке мер должна быть опубликована на веб-сайте предприятий.

Рекомендации для предприятий сферы услуг, деятельность которых сопряжена с тесным контактом с потребителями (например, парикмахерские), гласят, что сотрудники должны носить защитный экран, в случае если социальную дистанцию невозможно соблюсти, а также что клиенты могут быть отделены друг от друга защитными экранами.

Такие места, как пабы, рестораны, гостиницы и парикмахерские, должны вести временный учет клиентов и посетителей в течение 21 дня, чтобы поддерживать систему тестирования заболевших и отслеживания случаев коронавируса.

По словам министра по делам бизнеса Алока Шармы, он ожидает, что здравый смысл возобладает и люди будут следовать указаниям правительства. Также министр подчеркнул, что бизнес юридически обязан обеспечивать безопасность своих сотрудников и министерство здравоохранения может принять меры, если положения руководства не будут соблюдаться.

Взрослый или ребенок: дело Saleemi

Нужно ли мигранту быть моложе 18 лет, чтобы полагаться на семилетнее правило проживания в Великобритании и остаться в стране на легальных основаниях? Этот вопрос стоит в центре апелляционного дела Saleemi [2020] CSIH 32, которое разбирается в Шотландии.

Упорство семьи Saleemi поразительно: Home Office уже отклонил их ходатайства о том, чтобы им разрешили остаться в стране, Трибунал первой инстанции отклонил их апелляции, Высший трибунал отказался дать разрешение на апелляцию, а судья внешней палаты отказал в разрешении на судебный пересмотр. Несмотря на все эти отказы, им удалось убедить Высший суд Шотландии в том, что Трибунал первой инстанции, возможно, ошибся и что речь идет о важном правовом принципе.

Первым из трех истцов был мигрант, которому было 17 лет на момент подачи заявления. В соответствии с правилом о семи годах, содержащемся в пункте 276ADE(1)(iv) иммиграционных правил, заявление должно быть подано до достижения заявителем 18 лет. К тому времени, когда истец подал апелляцию, ему было уже 19 лет. Судья Трибунала первой инстанции не дал ему преимущества более благоприятной оценки по статье 8, которую получил бы несовершеннолетний.

Прецедент резюмировал судья лорд Броуди: «…должен ли тогда Трибунал первой инстанции обращаться с заявителем как со взрослым, которым он был на момент слушания дела, или как с ребенком, которым он был на момент подачи заявления?»

Суд признал, что это важный принципиальный момент, хотя конкретное решение по рассматриваемому делу не дает на него ответа. Ответ должен дать другой судья, если судебный пересмотр перейдет к слушанию по существу. Семье предстоит пройти еще долгий путь, хотя на данном этапе разбирательств это хорошие новости.

Число заявок от иностранных мигрантов на получение пособий удвоилось

Гражданская консультативная организация Citizens Advice сообщает, что во время пандемии коронавируса число запросов об отмене визовых условий от мигрантов, прежде не обращавшихся за помощью в государственные фонды и не претендовавших на получение пособий и льгот, более чем удвоилось. В марте, апреле и мае 2020 года благотворительная организация направила 1 538 запросов о снятии иммиграционного условия «No Recourse to Public Funds — NRPF» (на русском — «Без права на обращение к государственным фондам»), тогда как за аналогичный период прошлого года ею был направлен 731 запрос.

Мигранты, не имеющие доступа к государственным фондам и пособиям, сталкиваются с серьезными трудностями и финансовыми проблемами, вызванными потерей работы в период пандемии и невозможностью обратиться за помощью в систему социального обеспечения.

Потенциальный масштаб проблемы был зафиксирован Миграционной обсерваторией Оксфордского университета: почти 1,4 млн человек в Великобритании имеют визу, которая автоматически выдается с условием NRPF.

Некоторые получат одобрение заявки на снятие условия, другие найдут работу, но даже небольшая часть столь большого числа пострадавших во время эпидемии может составить серьезную проблему в будущем, как для государства, так и для иммиграционной системы страны.

Организация Citizens Advice также отмечает, что кризис оказывает непропорционально сильное воздействие на представителей этнических меньшинств — к таковым относятся 82% людей, обратившихся за консультацией по поводу иммиграционного условия NRPF за последний год.

Эти цифры содержатся в опубликованном в конце июня 2020 года докладе о том, как иммиграционные правила препятствуют людям получать поддержку во время пандемии коронавируса. Авторы доклада рекомендуют временно приостановить действие иммиграционного условия NRPF и теста на обычное проживание, который затрудняет обращение граждан ЕС и членов их семей за государственными пособиями.