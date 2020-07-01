Самые удивительные мосты Великобритании

Когда речь заходит о достопримечательностях Великобритании, многие вспоминают мосты ее столицы: Тауэрский, Вестминстерский или Лондонский. Однако в стране есть множество других мостов, у каждого из которых своя уникальная история. Предлагаем взглянуть на самые интересные (и красивые) из них.

Чугунный мост (The Iron Bridge), Шропшир

Мост через реку Северн стал первым металлическим арочным мостом в мире. Идея такого необычного сооружения пришла в голову архитектору Томасу Притчарду еще в 1773 году. К сожалению, увидеть свой проект воплощенным в жизнь ему не удалось — Притчард умер в декабре 1777 года, через месяц после начала работ. Отлил и построил мост Абрахам Дарби, владелец чугунолитейного завода неподалеку.

Для строительства понадобилось 379 тонн чугуна, а сам проект оказался намного дороже, чем предполагалось изначально. Дарби достроил мост в 1779 году, однако выплачивал долги до конца жизни. В 1934 году мост закрыли для проезда транспорта. В 1986 году его внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мост Палтни (Pulteney Bridge), Бат

Арочный мост через реку Эйвон стал визитной карточкой Бата благодаря необычному дизайну. В мире сохранилось всего четыре моста (включая сам Палтни) с построенными на нем зданиями. Сооружение несимметрично: с южной стороны можно увидеть парадный фасад магазинов с арками и облицовкой, а с северной стороны облицовки нет. Магазины на северной стороне шире моста и немного нависают над водой, опираясь на балки.

Мост начали строить в 1769 году по проекту Роберта Адама. Прототипами для него стали мосты Риальто в Венеции и Понте-Веккьо во Флоренции. Мост получил свое название в честь Фрэнсис Палтни, жены Уильяма Палтни, первого графа Бата.

В 1799 году северная часть моста пострадала от наводнения, однако мосту удалось устоять. В 1936 году муниципалитет Бата решил включить Палтни в список памятников архитектуры, нуждающихся в охране и защите. Местные власти отреставрировали мост, и в 1951 году он снова открылся для публики.

Клифтонский подвесной мост (Clifton Suspension Bridge), Бристоль

Одна из самых известных достопримечательностей Бристоля — Клифтонский подвесной мост. Его длина составляет 230 метров. С моста открывается прекрасный вид на окрестности города и Клифтонскую обсерваторию.

Инженер-проектировщик моста Изамбард Кингдом Брюнель взялся за проект в 1829 году, будучи 23-летним юношей. Строительству моста помешала непростая политическая ситуация того времени, поэтому доводить дизайн до ума пришлось Уильяму Генри Барлоу и Джону Хэксоу.

Мост открыли для движения в 1864 году, спустя пять лет после смерти Брюнеля. В 1979 году местные спортсмены совершили первый в мире банджи-джампинг с этого моста, а в 2012 году по нему пронесли олимпийский огонь.

Виадук Гленфиннан (Glenfinnan), Инвернессшир, Шотландия

Фанатов Гарри Поттера можно узнать, показав им фото виадука Гленфиннан: именно через него Хогвартс-экспресс в фильме несет юного волшебника и его друзей в школу магии.

Виадук расположен близ деревни Гленфиннан, в честь которой получил свое название. Длина виадука — 380 метров; он состоит из 21 арочного пролета длиной по 15 метров. Казалось бы, на строительство такого огромного моста уйдет целая вечность, однако его возвели менее чем за четыре года — с 1897-го по 1901-й. Уже в 1898 году по нему можно было отправлять грузы. Архитектором выступила компания Robert McAlpine&Sons, а инженеров наняли из фирмы Simpson&Wilson.

Долгое время ходила легенда, что во время строительства внутрь одной из опор виадука провалилась лошадь. В 2001 году специалисты просканировали сооружение и нашли ее останки!

Мост Монноу (Monnow Bridge), Монмут, Уэльс

Этот пешеходный мост через реку Монноу — единственный сохранившийся со времен Средневековья мост с башней. Его возвели из красного песчаника в конце XIII века, однако, по словам историков, существовала и более старая версия моста, выполненная из дерева.

Постоянные столкновения англов и норманнов с валлийцами, а также гражданские войны, бушевавшие около двух веков, не могли не сказаться на состоянии моста, однако отремонтировали его лишь в 1705 году. Башню переоборудовали в двухэтажный жилой дом и сдали в аренду привратнику, который отвечал за обслуживание моста.

Еще одна попытка масштабной реставрации была предпринята в 1889 году — мост приобрел железные опоры, а несколько лет спустя и фонари.

В XX веке мост признали памятником древности и отнесли к монументам особой важности. Из-за выросшего транспортного потока и большого количества аварий его сделали пешеходным.

Мост Хамбер (Humber Bridge), Кингстон-апон-Халл

На церемонии открытия этого моста в 1981 году присутствовала сама Елизавета II, а пилотажная группа Королевских ВВС Red Arrows устроила специальное праздничное шоу. На протяжении шестнадцати лет мост Хамбер считался самым длинным однопролетным подвесным мостом в мире. Его протяженность — 2,2 километра. Даже сейчас он входит в десятку самых длинных мостов мира.

Полотно моста, по которому ездят машины и передвигаются пешеходы, удерживается мощными тросами. Их длины хватит, чтобы обернуть Землю два раза! Несмотря на гигантские размеры, мост очень прост и элегантен, поэтому прекрасно вписывается в ландшафт. Каждую неделю через мост проезжает не менее 120 тыс. автомобилей.

Мост через реку Тайн (Tyne Bridge), Ньюкасл-апон-Тайн

Фото: pixabay.com

Мост через реку Тайн был открыт в 1928 году, при Георге V. Возводили сооружение с помощью технологии, применявшейся тогда только в судостроительстве: заклепки и панели приваривали друг к другу. Строители работали на высоте 60 метров без каких-либо страховочных канатов — удивительно, что при такой беспечности погиб лишь один человек!

Прототипом моста стали нью-йоркский Хелл-Гейт и сиднейский Харбор-Бридж. Его гранитные башни могут использоваться в качестве складских помещений.

На время проведения Олимпийских игр в 2012 году на решетке моста разместили пять олимпийских колец. Мост через Тайн очень любят чайки: они гнездятся в его укромных уголках уже много лет.

Подвесной веревочный мост Кэррик-а-Рид (Carrick-a-Rede Rope Bridge), Баллинтой, Северная Ирландия

Веревочный мост близ деревни Баллинтой — единственный способ добраться до островка Кэррик-а-Рид не по воде. Местные жители говорят, что рыбаки построили этот мост более 350 лет назад и обновляли по мере возможности. В 1970-х годах мост был почти заброшен и стал опасен для передвижения, однако с начала 2000-х его регулярно ремонтируют. Сейчас мост, принадлежащий организации The National Trust, открыт для туристов круглый год. В 2018 году его посетили около 500 тыс. человек, но пройтись по мосту решились далеко не все. Многие перебрались по нему в один конец, но отказались проделать обратный путь — их пришлось забирать с острова на лодке.

Подготовила Регина Кашапова