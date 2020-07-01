Онлайн-чемпионат по красивому чтению

Отборочный матч чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот» сезона 2019-2020 пройдет 12 июля в 14:00 (GMT). Организаторы приглашают к участию в онлайн-соревнованиях всех лондонцев, кто умеет и любит читать на русском языке.

Правила чемпионата «Открой рот» просты и демократичны: участники без подготовки читают прозу и стихи на русском языке, а жюри оценивает технику и артистизм их выступления по шестибалльной шкале. По сумме трех раундов определяются три финалиста, среди которых проводится финальный раунд.

Чемпионат по чтению вслух на русском языке проводится в России уже скоро десять лет. С 2018 года в соревнованиях по красивому чтению принимают участие русскоязычные граждане других стран. В 2018 году «Открой рот» уже проводился в столице Великобритании в помещении Пушкинского дома.

Победители отборочных этапов в городах выходят в финалы конференций. Все, как в большом спорте. Чемпионы конференций — «Восток», «Сибирь», «Урал», «Поволжье», «Центр», «Юг», «Север», «Москва» и «Заграница» выходят в cуперфинал чемпионата, который проводится на Красной площади в Москве.

Место проведения Суперфинала сезона 19-20 не разглашается, но оргкомитет чемпионата уверяет, что Суперфинал проведут в офлайне.

Пандемия коронавируса не стала большой помехой для энтузиастов чтения и любителей литературы. Соревнования чемпионата по чтению вслух «Открой рот» перевели в онлайн и проводят на платформе Zoom. Интернет подарил возможность сотням русскоязычных людей по всему миру принять участие в проекте.

Для участия в «Открой рот» нужно зарегистрироваться на сайте biblioring.ru и получить пароль для входа в конференцию в Zoom. Возрастное ограничение — 18+. Участие бесплатное.

Официальный сайт чемпионата — otkroyrot.com

По всем вопросам обращайтесь к координатору проекта в Лондоне Маргарите Баскаковой — +44 7366 525755, margobask@gmail.com



Михаил Фаустов, основатель чемпионата по чтению вслух «Открой рот»:

«Новый сезон чемпионата „Открой рот“ стартовал в июле 2019 года, и к началу повсеместного карантина мы успели провести региональные этапы в 100 городах России. Сейчас все соревнования переведены в онлайн под девизом #КнигаПротивЗаразы. Онлайн-формат позволил активно задействовать зарубежные страны — к нам уже присоединились Франция, Германия, Испания, Армения, Турция и Эстония, страны Северной Африки и обеих Америк.

Прошлогодний “Открой Рот Лондон” был прекрасен, и мы совсем немного не успели, чтобы провести его живьем и в этом году. Но нам нипочем любые вирусы и любые границы. Читать по-русски — это круто, читать вообще круто. И никакая зараза не сможет этому помешать. Присоединяйтесь к нам! Когда хорошие люди читают хорошие книги, им не страшна никакая зараза».

Организатор чемпионата «Открой рот» — ассоциация «Межрегиональная федерация чтения», официальный партнер сезона 2019-2020 — издательство «Альпина нон-фикшн». Посмотреть онлайн-марафона можно будет на YouTube — ссылку на трансляцию разместят на страницах «Открой рот» во ВКонтакте и в «Фейсбуке» .