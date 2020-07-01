﻿﻿﻿﻿﻿

Онлайн-чемпионат по красивому чтению

Онлайн-чемпионат по красивому чтению

Отборочный матч чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот» сезона 2019-2020 пройдет 12 июля в 14:00 (GMT). Организаторы приглашают к участию в онлайн-соревнованиях всех лондонцев, кто умеет и любит читать на русском языке. 

Правила чемпионата «Открой рот» просты и демократичны: участники без подготовки читают прозу и стихи на русском языке, а жюри оценивает технику и артистизм их выступления по шестибалльной шкале. По сумме трех раундов определяются три финалиста, среди которых проводится финальный раунд.

Чемпионат по чтению вслух на русском языке проводится в России уже скоро десять лет. С 2018 года в соревнованиях по красивому чтению принимают участие русскоязычные граждане других стран. В 2018 году «Открой рот» уже проводился в столице Великобритании в помещении Пушкинского дома. 

Победители отборочных этапов в городах выходят в финалы конференций. Все, как в большом спорте. Чемпионы конференций — «Восток», «Сибирь», «Урал», «Поволжье», «Центр», «Юг», «Север», «Москва» и «Заграница» выходят в cуперфинал чемпионата, который проводится на Красной площади в Москве.

Место проведения Суперфинала сезона 19-20 не разглашается, но оргкомитет чемпионата уверяет, что Суперфинал проведут в офлайне.

Пандемия коронавируса не стала большой помехой для энтузиастов чтения и любителей литературы. Соревнования чемпионата по чтению вслух «Открой рот» перевели в онлайн и проводят на платформе Zoom. Интернет подарил возможность сотням русскоязычных людей по всему миру принять участие в проекте. 

Для участия в «Открой рот» нужно зарегистрироваться на сайте biblioring.ru и получить пароль для входа в конференцию в Zoom. Возрастное ограничение — 18+. Участие бесплатное.

Официальный сайт чемпионата — otkroyrot.com

По всем вопросам обращайтесь к координатору проекта в Лондоне Маргарите Баскаковой — +44 7366 525755, margobask@gmail.com


Михаил Фаустов, основатель чемпионата по чтению вслух «Открой рот»:
«Новый сезон чемпионата „Открой рот“ стартовал в июле 2019 года, и к началу повсеместного карантина мы успели провести региональные этапы в 100 городах России. Сейчас все соревнования переведены в онлайн под девизом #КнигаПротивЗаразы. Онлайн-формат позволил активно задействовать зарубежные страны — к нам уже присоединились Франция, Германия, Испания, Армения, Турция и Эстония, страны Северной Африки и обеих Америк.
Прошлогодний “Открой Рот Лондон” был прекрасен, и мы совсем немного не успели, чтобы провести его живьем и в этом году. Но нам нипочем любые вирусы и любые границы. Читать по-русски — это круто, читать вообще круто. И никакая зараза не сможет этому помешать. Присоединяйтесь к нам! Когда хорошие люди читают хорошие книги, им не страшна никакая зараза».

Организатор чемпионата «Открой рот» — ассоциация «Межрегиональная федерация чтения», официальный партнер сезона 2019-2020 — издательство «Альпина нон-фикшн». Посмотреть онлайн-марафона можно будет на YouTube  — ссылку на трансляцию разместят на страницах «Открой рот» во ВКонтакте и в «Фейсбуке» .

 

profile-sample2
Процедура месяца: Brazilian Blow Dry
01-07-2020
profile-sample2
Онлайн-чемпионат по красивому чтению
01-07-2020
profile-sample2
Каникулы нестрогого режима
01-07-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.