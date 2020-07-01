Процедура месяца: Brazilian Blow Dry

Уже на этой неделе, 4 июля, в Великобритании впервые после карантина начнут открываться салоны красоты, но список процедур, которые можно предлагать клиентам, пока ограничится только парикмахерскими услугами. Спа, различные процедуры для лица и тела, услуги солярия и массажных студий пока останутся под карантином. Согласно новым правилам, нужно носить маску и сводить к минимуму разговоры с любимым парикмахером о жизни.

И конечно, многие салоны уже открыли лист ожидания, в который можно попасть для записи на нужную вам процедуру. Наверняка первым пунктом будут стрижки или исправление того, что мы сами себе настригли в карантин. Следующим – моя любимая процедура для волос, кератиновое выпрямление, или Brazilian Blow Dry.

Процедура занимает около двух часов, но оно того стоит: вы получите здоровые волосы с идеальной укладкой как минимум на два месяца. Кератин восстанавливает структуру волос, делает их гладкими, бо­лее плот­ными и тяжелыми, помогает избавиться от секущихся кончиков.

Кератин или ламинирование

Несмотря на то, что обе процедуры улучшают внешний вид волос, ламинирование и кератиновое выпрямление абсолютно разные и по результатам, и по воздействию. В отличие от ламинирования, кератиновое выпрямление призвано восстанавливать структуру волос. Натуральный кератин проникает внутрь, заполняя пустоты и сглаживая кутикулу. От этого волосы становятся «полными» изнутри и гладкими снаружи, благодаря чему они кажутся более плотными и тяжелыми, а чешуйки, сглаженные в одном направлении, равномерно отражают блеск. Поэтому бразильское выпрямление — это в первую очередь лечение волос, а выпрямление уже дополнительный эффект.

Сегодня эта процедура — лучший способ вернуть здоровье и блеск даже самым сухим, жестким и непослушным вьющимся волосам. При надлежащем уходе результат кератинового восстановления сохранится до шести месяцев, в то время как состав, наносимый на волосы во время ламинирования, начинает смываться уже через две — четыре недели. Кератиновое выпрямление также обладает накопительным эффектом, и если проводить процедуру регулярно, волосы будут выглядеть еще лучше.

Brazilian Blow Dry

Основным компонентом специального состава является синтезированный жидкий кератин, который превращается в твердый защитный слой под воздействием высоких температур. Главное отличие Brazilian Blow Dry от обычных перманентных выпрямителей заключается в том, что процедура не разрушает дисульфидные связи, а деликатно расслабляет и растягивает их, разглаживая в структуре волоса.

Этапы процедуры

1. Сначала вам вымоют волосы специальным шампунем, способствующим усилению эффекта процедуры, а также позволяющим кератину лучше проникать в кутикулу.

2. На слегка подсушенные волосы нанесут кератиновый состав на 30 минут.

3. Далее волосы высушат феном. Мастер вытягивает их в направлении укладки, которая впоследствии останется на волосах. Сушить волосы с кератином нужно долго, в это время из волос выпариваются остатки состава.

4. Высушенные волосы вытягивают утюжком на высокой температуре, запаивая состав.

Правила процедуры

Выпрямление кератином нельзя выполнять вместе с покраской волос, лучше сделать двухнедельный интервал между ними.

Хотя бы три-четыре дня после процедуры нельзя мыть и мочить волосы, а также убирать их за уши или собирать в хвост, иначе на них останутся «заломы». Если это все же произошло, немедленно вытяните волосы утюжком на высокой температуре, чтобы спасти ситуацию.

Теперь каждый раз после мытья волос вам достаточно будет просто высушить голову феном сверху вниз или вовсе оставить их высохнуть. Они в любом случае будут прямыми и гладкими, как после профессиональной укладки в салоне.