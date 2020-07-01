Каникулы нестрогого режима

С начала июля жители Великобритании смогут наконец-то отправиться в долгожданный заграничный отпуск без необходимости проводить 14 дней в обязательном карантине по возвращении. Королевство планирует организовать воздушные мосты в ряд стран, где британцы особенно любят отдыхать. Хотя официальный список стран еще не был обнародован правительством, предполагается, что почти наверняка в партнерстве с Великобританией будут Франция, Испания, Италия и Германия.

Мигающий зеленый

Воздушные мосты, по данным The Daily Telegraph, будут доступны лишь для людей, живущих вместе, или для двух человек, проживающих раздельно, однако состоящих в отношениях. А пока для всех прибывающих в страну обязателен 14-дневный карантин, действующий с 8 июня и распространяющийся как на британцев, так и на иностранцев. При этом требуется предоставить номер телефона и адрес для самоизоляции.

Ранее источники издания сообщали, что воздушные мосты во Францию, Испанию, Италию, Грецию и Турцию практически подтверждены и первые рейсы могут состояться уже 4 июля. Однако 29 июня Греция объявила, что продлила запрет для путешественников, приезжающих из Великобритании, до 15 июля. То, что власти пока не подтвердили окончательный список стран, может быть связано с недавним обострением ситуации с коронавирусом в одном из городов Великобритании. Во вторник, 30 июня, стало известно о закрытии на карантин британского города Лестера с населением 329 тыс. человек. Только открывшиеся магазины снова закрылись, и бизнес не сможет вернуться к работе 4 июля вместе со всей остальной страной. Лестер стал первым британским городом, который закрыли из-за эпидемии. Прямого запрета на выезд из города, как было в Китае, в Лестере нет, но есть рекомендация министра здравоохранения его не покидать. Министры изучают по крайней мере один дальнемагистральный воздушный мост, в Австралию, хотя в странах, где могут осуществляться пересадки, есть трудности с транзитом, а значит, возникнет опасность распространения коронавируса. Кабмин также стремится как можно скорее навести мосты с британскими территориями низкого риска, включая Гибралтар, Бермудские острова, Монтсеррат и Фолклендские острова.

Спорным был вопрос о Португалии, якобы исключенной из первоначального списка из-за неблагоприятной коронавирусной обстановки в Лиссабоне. Сейчас эксперты призывают премьер-министра Бориса Джонсона открыть всю Европу для британских путешествий. По словам Пола Чарльза, пресс-секретаря кампании Quash Quarantine, представляющей интересы 400 крупнейших туристических и гостиничных компаний Великобритании, туристические коридоры неосуществимы. «Вы не сможете остановить британцев, которые прилетают в Мадрид, потом направляются в Португалию, а затем возвращаются домой через Мадрид. Было бы ошибкой не открывать коридоры для всех стран ЕС», — добавил Пол Чарльз.

Кстати, некоторые британцы, не дожидаясь официального разрешения властей, уже отправились в Испанию, после того как страна сняла запрет на въезд иностранных туристов и открыла свои «горячие» пляжи.

Что касается государств, не входящих в состав ЕС, то отдых в них отложен на период с середины до конца лета. Например, ожидается, что во Вьетнам или Гонконг британцы смогут беспрепятственно отправиться в конце августа или даже сентябре. А для поездок в Канаду, Марокко и страны Карибского бассейна британцам дадут зеленый свет в августе.

Опасный соблазн

Спустя несколько дней после того, как в Британии открылись внутренние пляжи, власти предупредили, что, возможно, им придется их снова закрыть. Жители Великобритании массово отправились к морю, несмотря на сохранившиеся ограничения. Пляжи Борнмута, Крайстчерча и Пула на юге Англии были перегружены. Местные власти объявили чрезвычайную ситуацию и попросили британцев воздержаться от поездок в эти районы.

«Наслаждаясь солнцем, люди должны следовать указаниям по социальному дистанцированию, иначе количество случаев COVID-19 снова вырастет», — предупредил в социальных сетях главный медицинский советник Великобритании, профессор Крис Уитти. В свою очередь, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что правительство имеет право закрыть пляжи в случае необходимости. «Если мы увидим скачок заболеваемости, то примем меры», — заявил он в эфире talkRADIO.

Первые ласточки

Во вторник, 30 июня, Совет ЕС официально опубликовал список 15 стран, туристы из которых могут без ограничений посещать Европу. В заявлении говорится: «Совет ЕС утвердил сегодня рекомендации по поэтапной отмене ограничений на необязательные поездки на территорию Евросоюза. Ограничения на перемещения должны быть сняты в отношении государств, перечисленных в рекомендациях, список которых будет обновляться каждые две недели. С 1 июля страны сообщества должны начать снимать ограничения для перемещений через внешние границы для резидентов следующих стран: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. В отношении 15-й страны, Китая, действует требование подтверждения принципа взаимности».

Риск заражения для любителей автомобильного туризма, почитателей отдыха на природе и индивидуальных видов отпускного туризма оценивается как особенно низкий. Культурный, экскурсионный и городской туризм — в этих сегментах риск заражения оценивается как средний. Посещение концертов, театральных постановок и массовых мероприятий сопряжено с достаточно высокой долей риска.

Беззубые цены

Соскучившиеся по туристам страны всячески пытаются заманить отдыхающих. Напомним, что раньше Греция уже объявляла британцам о 70-процентных скидках. Кроме того, если раньше предоплата, особенно на август, была практически 100-процентной сразу на момент бронирования, то сейчас греки сделали интервал полной оплаты от двух недель до дня заезда. «Чтобы хоть как-то заработать в условиях неопределенности, греческие отели предлагают платить за проживание не полностью, а вносить небольшую предоплату в 5—10%», — говорит генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Как подсчитал туристический портал Tourprom, на Лефкаде, одном из Ионических островов, в среднем цены снизятся на 20% по сравнению с прошлым годом и составят €150 за ночь. Как заявил президент местного союза отельеров Манолис Термо, сезон начался с нулевого бронирования. Аналогичная картина и на Санторини. Здесь загрузка отелей составляет всего 5—10%, хотя в обычные времена остров страдал от излишнего внимания туристов. По словам главы гильдии местных отельеров, туристов ждут скидки до 25%, та же картина ожидается и в Северной Греции. Размер бонуса от отелей будет зависеть от количества ночей, проведенных в конкретном месте.

«Мы пока не знаем, как сокращенный туристический сезон отразится на ВВП страны. Многое будет зависеть от того, сможем ли мы создать образ Греции как безопасного места и будут ли туристы чувствовать себя здесь комфортно. Так или иначе, мы готовимся к значительному падению турпотока по сравнению с прошлым годом, когда к нам приехало 33 млн гостей», — сказал премьер-министр страны Кириакос Мицотакис на пресс-конференции, которая прошла на острове Санторини.

По данным Интерфакса, отвечая на вопрос, не поставит ли открытие страны для туризма под угрозу усилия правительства по сдерживанию пандемии коронавируса, Мицотакис заявил, что риски сохраняются в любом случае, но власти сделают все возможное, чтобы избежать новых случаев заражения. В частности, будет поддерживаться социальная дистанция и другие меры безопасности.

Туристические фирмы снизили до £300 цену недельного отпуска для британцев в Испании. Здесь также будут действовать меры социального дистанцирования: люди должны оставаться друг от друга на расстоянии полтора метра, носить маски в магазинах и общественном транспорте. У прибывающих в страну будут измерять температуру, туристы также должны будут сообщить, болели ли они COVID-19, и оставить свои контактные данные. «Мы должны оставаться настороже и строго соблюдать правила гигиены и защиты», — сказал премьер-министр Испании Педро Санчес.

Яхтенный спорт, дорогой и роскошный, — визитная карточка Монако и Лазурного Берега Франции. Власти Монако объявили о значительном снижении цен на участие в престижном яхтенном фестивале, который пройдет в конце сентября 2020 года. Кстати, из-за ситуации с коронавирусом во Франции было принято решение не повышать НДС для чартерных яхт и катеров. Решение об этом перенесли с весны на более позднее время, когда появится уверенность, что ситуация изменилась в лучшую сторону.

В Германии отели вдвое снизили стоимость ночи. Вот что рассказала Анетта фон Пфистер, совладелица отеля «Гостиница» в Швабинге: «Мы работаем уже почти месяц, но постояльцев практически нет. Раньше номер стоил у нас около €120 за ночь. Мы снизили цену в два раза, но результат не впечатляет. Дело в том, что большинство наших постояльцев до пандемии приезжало в Мюнхен с бизнес-целями. Если университеты устраивали конференции и семинары, то у нас был наплыв, киношкола проводила кинопросмотры — у нас полный дом, а если проходил «Октоберфест», то цены в городе подскакивали в два-три раза и мы даже вынуждены были отказывать нашим постоянным гостям, так как все места были заняты. Мюнхен — город ярмарок и бизнес-встреч, но сейчас все эти мероприятия в прошлом. Семинары превратились в вебинары. Ученые, менеджеры и галеристы общаются между собой по Zoom. Наш бизнес встал». По словам фон Пфистер, существенно снижать стоимость ночлега готово большинство частных отелей, потому что сейчас почти все они находятся на грани разорения.

Глава правления DZT Петра Хедорфер заявила: «Сейчас необходимо оперативно принять правильные решения, чтобы Германия как туристическое направление смогла расширить конкурентные позиции и компенсировать надвигающиеся убытки». Хедорфер уверена, что с возвращением свободы передвижения изменятся основные ориентиры и представления туристов. «Нас, безусловно, ждет жесткая конкуренция», — считает она.

В соответствии с актуальным сценарием развития туристической отрасли от Tourism Economics количество ночей, которые проведут в стране гости из Европы, в 2020 году сократится на 45%, для дальнего зарубежья эта цифра составит 64%. К показателям 2019 года индустрия въездного туризма Германии вернется к концу 2023 года.

Отели Турции подтверждают, что готовы заселять туристов с 30-процентными скидками, то есть в августе по майским ценам. Вице-президент Федерации отелей Турции Таджеддин Озден отметил, что, по мере того как ситуация в мире приходит в норму, люди расстаются со своими страхами (его цитирует информагентство Anadolu). В основном новые заявки на размещение поступают из Великобритании, Германии, Нидерландов, некоторых балканских стран. Кроме того, продолжается процесс переноса ранее не состоявшихся поездок. Количество аннуляций, как говорит г-н Озден, остается на низком уровне. Все это позволяет отелям Турции рассчитывать на загрузку, которая в июле-августе будет находиться на уровне 70%, а в некоторых отелях доходить до 100%. Конечно, при условии, что им удастся обеспечить социальное дистанцирование: расстояние между гостями у бассейнов, в ресторанах и на пляже должно составлять не менее полутора метров.