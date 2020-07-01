Психолог Виктория Шиманская: «Изначально намерения всех людей позитивны»

Более пяти лет в Британии изучают эмоциональный интеллект и параллельно работают над созданием социально-эмоциональных обучающих программ. Именно британские исследования доказали: развитый с детства эмоциональный интеллект способствует успеху во взрослом возрасте, а эмоционально ориентированные подростки реже подвержены дурному влиянию.

Почему эмоциональный интеллект так важен в современном мире и особенно в карантин, нам рассказала доктор психологии Виктория Шиманская, директор отдела научных разработок и исследований компании Skillfolio.

— Что входит в понятие эмоционального интеллекта?

— Эмоциональный интеллект — это умение смотреть сквозь эмоцию или поступок человека, понимая причины и мотивы его действий. Он неразрывно связан с мышлением, просто интеллектом, целеполаганием.

Также это умение понимать чувства и переживания, свои и других людей, не просто реагировать на действия и поступки, а видеть за ними причины. Когда человек распознает причины возникновения эмоций, он может ими управлять и согласовывать их с целями.

Например, дети часто говорят родителям обидные вещи, и если взрослые отвечают им тем же, то в результате между родителями и детьми может утратиться доверие. Вот если родитель задумается, почему ребенок так говорит… Ведь дети часто проявляют агрессию, когда хотят обратить на себя внимание, чтобы их мнение услышали. Когда родитель видит за криками и обидными словами ребенка причину, он по-другому начинает выстраивать свою линию поведения. И конечно, в кризис, во время карантина, такие ситуации очень распространены, ведь агрессивность в замкнутом пространстве растет.

— Как распознать причины агрессии?

— Важно понимать, что изначально намерения и действия всех людей позитивны. Как минимум в отношении самого человека. Дальше мы начинаем интеллектуально строить гипотезу. Как убедиться, что мы нашли причину и правильно выстроили гипотезу? Человек успокаивается в тот момент, когда реализуются его намерения, когда его услышали. Например, подросток поздно вернулся домой и не отвечал на телефонные звонки. Он возвращается, родители начинают кричать: «Где ты был?!» Если в этот момент подросток скажет: «Мама, я тебя очень люблю, я знаю, что ты беспокоилась», — он озвучит боль родителей, и им станет легче. За их агрессией скрывалось волнение за ребенка, а также желание знать, что он это понимает и ему не все равно. Это работает как с детьми, так и со взрослыми. Конечно, взрослые должны взять на себя привычку понимать причины детского поведения, а дети уже подтянутся.

— Какие изменения в поведении может вызвать длительное пребывание в самоизоляции?

— Во-первых, все надолго попали в ситуацию неопределенности. У человека появляется ощущение, что он не контролирует свою жизнь. Во-вторых, одновременно на человека навалилось сразу несколько факторов, изменивших реальность. Срочно нужно выработать новые привычки, например в отношении условий работы, постоянного нахождения дома. Когда мы делаем что-то новое, мозг в прямом смысле начинает пожирать глюкозу. С одной стороны, мозг начинает потреблять много энергии и мы стараемся больше есть, с другой — калории не сгорают, потому что мы меньше двигаемся, гуляем на свежем воздухе. Замедляется периферийное кровообращение. В капилляры на кончиках пальцев, в сосуды, которые питают мозг, поступает меньше кислорода. Из-за этого возникает усталость. И комплекс из трех составляющих начинает просто разъедать людей. Естественно, меняется гормональный фон, возникают перепады настроения, растут агрессивность и депрессивные настроения.

— Как управлять эмоциями и своей жизнью?

— Для начала разберитесь, чем в вашей жизни вы можете управлять, а чем нет. Например, нарисуйте круг и напишите внутри него то, чем можете управлять: питание, тело, график жизни, эмоции. Снаружи перечислите то, что контролировать не можете: погода, эпидемия, новости. Когда человек тревожится о том, чем он не может управлять, он начинает нервничать и заедать стресс. Нельзя жить с такими мыслями часами и днями. Важно научиться переключать внимание на то, что вы можете сделать здесь и сейчас.

— Школы откроются в лучшем случае в сентябре. Как избежать конфликтов и стресса в ближайшие месяцы?

На время карантина стоит преобразовать пространство и создать для всех зоны комфорта.

Первое — продумываем вместе систему питания. Ребенок ищет интересные рецепты. Вы составляете список продуктов и оцениваете финансовую составляющую. А дальше делаете стикеры с блюдами, и каждый выбирает, что он будет готовить. Кстати, это хороший способ обучить детей разным бытовым навыкам.

Второе — учимся сами и пытаемся научить детей планированию на неделю. Выписываем на стикеры, что необходимо сделать, и для каждого делаем стену с заданиями. О таком же режиме планирования договариваемся с работодателем. Старайтесь через каждые 30 минут работы делать 5-минутную разминку-разгрузку. Потанцевать, попрыгать, порисовать — физическая активность необходима.

Третье — снижаем нагрузку на зрение и внимание. Дома люди находятся нон-стоп в видеоконференциях, гаджетах, в интернете. Одна задача еще не успевает до конца реализоваться, а на нее уже накладывается следующая. Поэтому все делим на маленькие слоты с передышками, чтобы было внутреннее ощущение контроля над ситуацией.

Через планирование, визуализацию на стикерах и переформатирование пространства мы получаем внутреннее ощущение, что жизнью можно управлять.

Также мы можем контролировать и эмоции. На любую ситуацию мы реагируем через эмоции, мысли и тело. И, более того, все возникающие эмоции нужны и важны. Например, появились тревога, агрессия. С одной стороны, их нельзя оставлять в себе, это опасно для здоровья, с другой — это не повод их неэкологично высказывать.

Что мы делаем? Мы работаем с эмоциями с учетом мыслей и тела. Мы пытаемся выяснить причину тревоги. Я не могу управлять миром, но и до карантина я им не управлял. Но я могу управлять своим пространством, телом, семьей.

Карантин — время выбрать самое важное, определить приоритеты. Научиться говорить «нет». Если все-таки возникает агрессия или желание крикнуть, садимся или ложимся на пол. Лежа или сидя кричать неудобно. После этого анализируем, почему хотели накричать на ребенка или близких. Понимаем, что, например, устали. Отдыхаем — и причина агрессии уходит.

Глобальная трагедия последних месяцев — в том, что мы наконец все дома, но вместе нам плохо. На самом деле карантин способен укрепить отношения. Да, это необычная, новая ситуация, в которой нам не нужно геройствовать и спасать мир. Но на уровне семьи мы можем добиться подлинного понимания и единства.

Беседовала Елена Неделя