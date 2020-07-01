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Веганские стейки начали печатать на 3D-принтере

Веганские стейки начали печатать на 3D-принтере
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Продукт имеет вкус настоящего мяса, уверяют производители

Израильская компания Redefine Meat, базирующаяся в Реховоте, сумела напечатать на 3D-принтере веганский стейк, пишет Metro. Продукт изготовлен из соевого и горохового протеина с добавлением кокосового и растительного масел, натуральных ароматизаторов и красителей. Благодаря этому стейк богат белком, но не содержит холестерина.

Продукт имеет вкус и структуру настоящего мяса, уверяют производители. Компания начнет поставлять искусственную говядину в израильские рестораны уже в следующем месяце. Выход на европейский рынок планируется к 2021-2022 гг.

Производство искусственного мяса может изменить пищевую промышленность раз и навсегда, говорят в Redefine Meat. Генеральный директор и соучредитель компании Эшар Бен-Шитрит утверждает: «Это первый в мире 3D-стейк, готовый пройти любую экспертизу качества. Мы достигли момента, когда можем наладить их массовое производство».

Redefine Meat — не единственная компания по производству искусственного мяса. Три года назад Beyond Burger выпустили веганский бургер, не отличимый по вкусу от мясного.

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