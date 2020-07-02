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Arcadia Group и Harrods объявили о сокращении 1,2 тыс. человек

Arcadia Group и Harrods объявили о сокращении 1,2 тыс. человек

Британский ритейл в кризисе из-за коронавируса

Британские магазины переживают тяжелые времена из-за эпидемии коронавируса, пишет Sky News. Лондонский универмаг Harrods объявил о сокращении 672 человек — это 14% от общего числа сотрудников. По словам директора магазина Майкла Уорда, три месяца карантина не прошли бесследно. «Требование по соблюдению дистанции негативно сказывается на продажах. Кроме того, из-за запрета полетов в других странах мы потеряли ключевых клиентов», — рассказал Уорд.

Торговая компания Arcadia Group, которой принадлежат такие бренды, как Dorothy Perkins и Topshop, сокращает пятую часть штата — 500 сотрудников. Во время карантина компании пришлось закрыть все 550 магазинов и отправить сотрудников в оплачиваемый отпуск по правительственной программе Job Retention Scheme. «Реструктуризация — единственный способ продолжить работу в такой неоднозначный период времени», — объяснило руководство своим сотрудникам.

1 июля руководство John Lewis заявило, что не все магазины откроются после ослабления карантина. К середине месяца компания определится с тем, какие из них стоит сохранить, а какие — закрыть.

Аналогичная ситуация и с ресторанами. Сеть The Restaurant Group (TRG), которой принадлежат заведения Frankie & Benny’s, объявила о закрытии 125 ресторанов. По данным Sky News, без работы останутся порядка 3 тыс. человек. Владелец ресторанов Upper Crust и Caffe Ritazza — SSP Group — подтвердил планы по сокращению 5 тыс. человек.

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