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В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию

В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию
Фото:123rf.com

«За» проголосовали 77,92%, «против» — 21,27%

В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию, сообщает РБК. Чтобы избежать большого скопления людей и заражения коронавирусом, россиянам разрешили голосовать с 25 июня. Основной этап голосования прошел 1 июля — этот день объявили выходным.

Среди поправок — ограничение действия международного права в России, обязательная индексация пенсий не реже одного раза в год, появление нового государственного органа — Госсовета, а также право действующего президента переизбираться на новый срок. Граждане России могли либо поддержать все поправки, либо проголосовать против них.

По данным ЦИК, явка составила 67,97%. Для сравнения, на голосовании за Конституцию 1993 года она была 54,8%.

По результатам обработки 99,97% бюллетеней, «за» поправки проголосовали 77,92%, «против» — 21,27%.

Наибольшее число одобривших поправки зафиксировано в Чечне — 97,92%. Следом идут Тува (96,79% «за»), Крым (90,07%), Дагестан (89,19%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (89,19%). В Москве за поправки проголосовали 65,29%, в Санкт-Петербурге — 77,66%.

Единственным регионом, не поддержавшим поправки, оказался Ненецкий автономный округ — только 44,42% проголосовали за изменение Конституции. В начале подсчета ответ «нет» лидировал и в Коми, однако позднее расклад изменился в противоположную сторону.

Официальные итоги голосования ЦИК объявит завтра, 2 июля.

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