В Великобритании легализовали прокат электросамокатов

Но ездить на своем по-прежнему запрещено

Правительство легализовало прокат электросамокатов во всех регионах, кроме Северной Ирландии, пишет The Independent. Частные компании могут начать работу с 4 июля — как только получат одобрение от местных властей. При поездке людям рекомендуется надевать шлем и запрещается разгоняться свыше 24 км/ч.

В марте этого года министерство транспорта разрешило протестировать электросамокаты в четырех транспортных зонах: Портсмут и Саутгемптон, West of England Combined Authority (Бристоль, Южный Глостершир, Бат и Северо-Восточный Сомерсет), Дерби и Ноттингем, а также Западный Мидлендc.

Эпидемия коронавируса ускорила процесс легализации и в других частях страны: правительство ищет безопасную альтернативу общественному транспорту, чтобы снизить количество заражений COVID-19. Однако использовать собственный самокат по-прежнему запрещено, пишет The Guardian.

«Электросамокаты могут облегчить нагрузку на транспортную сеть и обеспечить соблюдение социальной дистанции. Кроме того, это экологичный способ передвижения по городу. Мы надеемся, что испытания пройдут успешно», — заявила представитель министерства транспорта Рейчел Маклин.