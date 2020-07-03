﻿﻿﻿﻿﻿

Английские школьники вернутся за парты в сентябре

Английские школьники вернутся за парты в сентябре

Учебный процесс претерпит изменения

Министр образования Гэвин Уильямсон объявил, что школы в Англии возобновят работу с сентября. Родителям, которые не пустят детей на занятия, будет грозить штраф. Сам учебный процесс претерпит большие изменения в связи с эпидемией коронавируса, пишет The Guardian. Правительство хочет избежать массовых заражений.

Учеников разделят на небольшие группы, у каждой из которых будет отдельное расписание и свои перерывы. Внутри одной группы можно не соблюдать социальную дистанцию и не носить маски, однако сами группы общаться друг с другом не должны. Так преподавателям будет легче контролировать распространение COVID-19. Если кто-то из учеников заболеет, вся группа отправится на карантин.

Уроки музыки и пения должны по возможности проходить на улице, а сами классы — хорошо проветриваться, чтобы снизить риск распространения коронавируса. По этой же причине общешкольные собрания временно запрещены.

В учебные планы внесут изменения, чтобы помочь детям наверстать пропущенный материал в кратчайшие сроки. По мнению министерства образования, расписание придет в норму только к весеннему семестру 2021 года.

Экзамены GCSE и A-level в 2021 году могут быть отложены на пару недель, чтобы дать школьникам дополнительное время на подготовку. Все остальные экзамены пройдут без изменений.

profile-sample2
Улицы Сохо станут пешеходными
03-07-2020
profile-sample2
Великобритания отменяет карантин для прибывающих из 59 стран
03-07-2020
profile-sample2
Отца Бориса Джонсона раскритиковали за поездку в Грецию
03-07-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.