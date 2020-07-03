Английские школьники вернутся за парты в сентябре

Учебный процесс претерпит изменения

Министр образования Гэвин Уильямсон объявил, что школы в Англии возобновят работу с сентября. Родителям, которые не пустят детей на занятия, будет грозить штраф. Сам учебный процесс претерпит большие изменения в связи с эпидемией коронавируса, пишет The Guardian. Правительство хочет избежать массовых заражений.

Учеников разделят на небольшие группы, у каждой из которых будет отдельное расписание и свои перерывы. Внутри одной группы можно не соблюдать социальную дистанцию и не носить маски, однако сами группы общаться друг с другом не должны. Так преподавателям будет легче контролировать распространение COVID-19. Если кто-то из учеников заболеет, вся группа отправится на карантин.

Уроки музыки и пения должны по возможности проходить на улице, а сами классы — хорошо проветриваться, чтобы снизить риск распространения коронавируса. По этой же причине общешкольные собрания временно запрещены.

В учебные планы внесут изменения, чтобы помочь детям наверстать пропущенный материал в кратчайшие сроки. По мнению министерства образования, расписание придет в норму только к весеннему семестру 2021 года.

Экзамены GCSE и A-level в 2021 году могут быть отложены на пару недель, чтобы дать школьникам дополнительное время на подготовку. Все остальные экзамены пройдут без изменений.