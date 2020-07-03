Отца Бориса Джонсона раскритиковали за поездку в Грецию

Стэнли Джонсон проигнорировал распоряжения британского и греческого правительств

Британское правительство рекомендует воздержаться от поездок за границу без особой необходимости, а Греция закрыла небо для самолетов из Соединенного Королевства. Однако эти меры не помешали отцу Бориса Джонсона прилететь в Афины, пишет BBC.

79-летний Стэнли Джонсон прибыл в Грецию через Болгарию, чтобы наведаться на свою виллу и подготовить ее к сдаче в аренду. По его словам, причина поездки — очень даже весомая. Греческие пограничники измерили у Джонсона-старшего температуру и заставили сдать тест, пишет The Daily Mail.

Оппозиционные депутаты раскритиковали отца премьер-министра, а либерал-демократ Алистер Кармайкл вновь вспомнил советника Бориса Джонсона — Доминика Каммингса, нарушившего правила карантина в апреле. Сам Борис Джонсон воздержался от комментариев и попросил задать имеющиеся вопросы непосредственно своему отцу, как только тот вернется обратно.

Сейчас Великобритания отказалась от идеи «воздушных мостов» со странами с низким уровнем заражения коронавирусом. Правительство готовит список стран, которые можно будет посещать без последующего двухнедельного карантина. В него уже точно войдут Франция, Германия и Испания.