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Улицы Сохо станут пешеходными

Улицы Сохо станут пешеходными

Перекрытие дорог позволит владельцам кафе выставить столики на улицу

С 4 июля семнадцать улиц в районе Сохо временно станут пешеходными, сообщает The Telegraph. Автомобильное движение по ним ограничат, чтобы владельцы местных кафе, ресторанов и баров могли выставить столики на улицу и привлечь больше клиентов.

В поддержку кампании Save Soho было собрано 6,5 тыс. подписей. За ограничение автомобильного движения высказались актеры Стивен Фрай, Орландо Блум и Билл Найи. По словам участников кампании, рестораны балансируют на грани кризиса после долгого карантина, а количество клиентов уменьшается из-за требования соблюдать социальную дистанцию. «Даже если мы расставим столики на расстоянии одного метра, вместимость будет ограничена, — рассказывает владелец ресторана тайваньской кухни BAO Шин Тат Чанг. — Но возможность разместиться на улице все меняет».

Ограничения будут действовать в районе до конца сентября и, возможно, даже в октябре.

Сейчас график закрытия дорог выглядит следующим образом:

Greek Street, Old Compston Street, Frith Street, Dean Street, Bateman Street, Berwick Street, Moor Street, D’Arblay Street, Upper James Street, Upper John Street и Golden Square — будут перекрыты с понедельника по пятницу с 17:00 до 23:00. По субботам — с 12:00 до 23:00, по воскресеньям — с 12:00 до 22:30 (исключение сделано для проживающих в районе).

Broadwick Street: будут закрыты участки на пересечении с Wardour St и Berwick St, а также с Carnaby St и Marshall — с пн по пт с 17:00 до 23:00. По субботамс 12:00 до 23:00, по воскресеньямс 12:00 до 22:30.

Marshall Street, Lexington Street, Brewer Street, Denman Street, Poland Street: точное время закрытия не определено.

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