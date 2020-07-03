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Великобритания отменяет карантин для прибывающих из 59 стран

Великобритания отменяет карантин для прибывающих из 59 стран
Фото:123rf.com

России, США и Китая в списке нет

Великобритания отменяет обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из 59 стран мира. С 10 июля британцы смогут свободно посещать их и не отправляться в самоизоляцию по прибытии.

Министерство иностранных дел опубликовало полный список на сайте правительства — как и предполагалось ранее, в него не вошли Россия, Бразилия, Китай и США. Нет среди «безопасных» стран и Португалии. В итоговый вариант вошли:

Австралия
Австрия
Андорра
Антигуа и Барбуда
Аруба
Багамы
Барбадос
Бельгия
Ватикан
Венгрия
Вьетнам
Гваделупа
Германия
Гонконг
Гренада
Гренландия
Греция
Дания
Доминика
Исландия
Испания
Италия
Кипр
Кюрасао
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Маврикий
Макао
Мальта
Монако
Нидерланды
Новая Зеландия
Новая Каледония
Норвегия
Польша
Реюньон
Сан-Марино
Сейшелы
Сен-Бартелеми
Сент-Киттс и Невис
Сент-Люсия
Сент-Пьер и Микелон
Сербия
Тайвань
Тринидад и Тобаго
Турция
Фарерские острова
Фиджи
Финляндия
Франция
Французская Полинезия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Южная Корея
Ямайка
Япония

Карантин отменяется и для прибывающих из 14 Британских заморских территорий — например, с Фолклендских и Бермудских островов.

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия примут решение об освобождении от самоизоляции самостоятельно и объявят списки по мере готовности.

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