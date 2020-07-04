Выходные в Великобритании: пять старинных городов королевства

Где посмотреть средневековую архитектуру, полюбоваться витражами и окунуться в атмосферу старины

Эдинбург

Этот город – номер один в списке любого путешественника. Он был заселен еще древними племенами, он со временем только похорошел. Центр города и туристического притяжения — «Королевская миля», дорога, которая проходит между Эдинбургским замком и Холирудским королевским дворцом. На этом отрезке находятся старые дома, множество приятных пабов, колоритные маленькие магазины, от главной улицы отходит большое количество узких средневековых переулков. Первое упоминание о замке датируется XI веком, но на самом деле он старше: холмы вокруг города были заселены задолго до появления летописей.

Большая часть нынешних замковых зданий возведена между XV и XVIII веками, но можно найти и более ранние постройки— церковь Св. Маргариты, например, была заложена в XII веке. Барочный Холируд существенно моложе (XVII век), здесь уцелели интерьеры: предметы искусства, старинная мебель, утварь. Зайти стоит также в кафедральный собор Святого Жиля, который был основан в XII веке. Это очень атмосферное место, украшенное необычными статуями. Хороша «Королевская миля» и сама по себе.

Оксфорд

Город сформировался вокруг древнего англо-саксонского монастыря и впервые упоминается в летописях X столетия. Облик города определяет старейший в Британии университет. Несмотря на бурную историю, Оксфорд миновали большие разрушения. Уцелел исторический центр с сотнями аутентичных построек разного возраста, настоящими средневековыми пабами и древними церквями.

Туристы часто ограничиваются посещением центра и при этом пропускают самое интересное — университет: у каждого колледжа свое здание, некоторые из них существуют со времен Средневековья и сохранили не только внешний вид, но и двор и сад, внутреннюю отделку, витражи, библиотеку с еще рукописной литературой. Все это можно посетить, честно говоря, столько готики сразу редко где увидишь. Помните, как сказочно выглядит школа чародейства и волшебства «Хогвартс» в фильмах о Гарри Поттере? Это натурные съемки, и часть из них сделали как раз в Оксфордском университете. Несмотря на всю старину, город живой, яркий, заполненный бурлящей студенческой атмосферой. Здесь отличные музеи и по-настоящему хорошие книжные магазины.

Кентербери

Религиозная столица Англии входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город на этом месте появился еще в доисторические времена, но прославился в VI веке нашей эры, когда это место выбрал для строительства первого монастыря Святой Августин — основатель Церкви Англии и креститель англосаксов. Августин построил тут собор и большое аббатство, и это определило судьбу Кентербери навсегда: место до сих пор остается резиденцией главы Церкви Англии, и здесь тщательно хранят старые святыни.

Основанный Августином монастырь сейчас выглядит как комплекс руин и построек разного возраста — от VI до XVI века (когда он был закрыт при Реформации). А вот кафедральный собор сохранился великолепно. Он огромный, чрезвычайно пышно и сложно украшенный — часть этого декора сохранилась с глубокой древности. Старинные витражи, средневековые статуи, резное дерево, предметы и мебель тех же эпох сохранились в резиденции архиепископа лучше, чем в других соборах страны.

В Кентербери находится и церковь Святого Мартина — старейшая приходская церковь Англии. Она тоже в хорошем состоянии, несмотря на то, что была построена в VI веке. Ее возвели для супруги местного монарха, которая была француженкой-христианкой — собственно, поэтому Августин и приехал крестить англосаксов именно сюда, ко двору короля Кента. Дополнительно «церковную столицу» украшают исторический «старый город» и огромное количество местных легенд.

Йорк

Основанный кельтами, но всерьез застроенный только в I веке н. э. римлянами Йорк в Средние века был важным торговым центром, обладающий широкими правами. Права городу гарантировались дарованной королем хартией, и они сделали Йорк настолько привлекательным, что товары сюда везли со всей Европы.

Со временем могущество и богатство поблекли, но историческая часть города словно застыла в своем средневековом образе. «Старый Йорк» до сих пор окружен городскими стенами — и это «кольцо» самое сохранное в Британии. К 1300 году в Йорке было 45 церквей — и 20 из них дошли до наших дней, причем в довольно неплохом виде. Кафедральный собор, построенный в VII веке, украшен средневековыми статуями, резьбой по камню и дереву, витражами — его коллекция древних витражей считается самой крупной в Соединенном Королевстве.

На центральных исторических улицах сохранилось множество домов XV века — часть из них сделана из балок и глины, по технологии «фахверк», в частности, улица мясного рынка The Shambles в отдельных частях состоит из них чуть ли не целиком. Улицы украшают Гилдхоллы XIV века — резиденции сословных гильдий (результат городских вольностей, дарованных королевской хартией) и такие же древние рынки. Понятно, почему в Йорке любят снимать исторические фильмы и фэнтези.

Честер

Город основали римляне в I веке н.э., но разбогател он только в XVIII веке, на волне индустриальной революции. К счастью, промышленность не добралась до исторического ядра города: Честер сохранил большую часть средневековых городских стен и дома, построенные из глины. Последних здесь столько, что в город съезжаются любители фахверковой архитектуры со всего мира. Самая ее уникальная часть — The Rows, улицы в виде крытых галерей под зданиями XII-XIV века постройки и кое-какие конструкции стоят до сих пор на оригинальных дубовых балках.

Местный кафедральный собор поменьше йоркского, но зато уцелела чудесная средневековая отделка — с мозаиками, росписями, резьбой и деревянными балками. Есть и непременный замок, возвышающийся на холме над городом, и остатки монастырей, и узкие переулки, будто вышедшие из исторических романов. Сохранилось и кое-что от римлян — часть амфитеатра и бань, остатки храма Минервы и фрагменты городской стены.

Подготовила Елена Чернова