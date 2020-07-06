Компаниям будут платить по £1 тыс. за каждого стажера

Министр финансов Риши Сунак хочет снизить безработицу среди молодежи

Молодые люди в Великобритании имеют возможность пройти стажировку в какой-либо компании, что впоследствии помогает им продвинуться по карьерной лестнице. Стажировка обычно длится до полугода и не оплачивается, а компании берут все сопутствующие расходы на себя. В 2019 году в стране насчитывалось 15 тыс. таких стажеров.

В этом году государство обещает выплатить по £1 тыс. за каждого стажера, пишет The Telegraph. По словам министра финансов Риши Сунака, это снизит безработицу среди молодых специалистов и поможет экономике оправиться от последствий пандемии. «Стажировки полностью окупают себя, поэтому сейчас мы вкладываемся в будущее», — заявил Сунак газете в минувшее воскресенье.

На реализацию программы министерство финансов выделило £111 млн.

Каждая компания может набрать не более десяти стажеров в возрасте от 16 до 24 лет и получить за это £10 тыс. Руководство вправе самостоятельно распоряжаться деньгами, однако они так или иначе должны пойти на реализацию программы стажировки.

Выступление Риши Сунака запланировано на среду, 8 июля. Программа начнет действовать в Англии с сентября этого года. Правительство также обещает выделить денежные средства Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии.