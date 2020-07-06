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Правительство выделит £1,57 млрд на поддержку театров, музеев и концертных площадок

Правительство выделит £1,57 млрд на поддержку театров, музеев и концертных площадок
Royal Albert Hall123rf.com

Объекты культуры получат долгожданную финансовую помощь

Правительство Великобритании выделит £1,57 млрд на поддержку театров, музеев, концертных площадок и других учреждений культуры, сообщает Sky News. «Это поможет им остаться на плаву во время пандемии», — заявил Борис Джонсон. Он подчеркнул, что пока планов по возобновлению концертов и театральных постановок нет.

£1,15 млрд пойдут на поддержку учреждений культуры в Англии: £880 млн в виде грантов и еще £270 млн в виде займов на льготных условиях.

£100 млн выделены на сохранение исторических зданий и памятников, находящихся под охраной фонда «Английское наследие» (English Heritage Trust). Еще £120 млн — на строительство культурных объектов, которое было приостановлено из-за эпидемии коронавируса.

£188 млн поделят между собой Северная Ирландия (£33 млн), Шотландия (£97млн) и Уэльс (£59 млн).

Руководитель Королевского национального театра Руфус Норрис поприветствовал решение правительства и отметил, что театральные труппы готовы возобновить работу, «как только будет безопасно».

«Долгожданные радостные новости! Сейчас актеры, музыканты и другие работники сферы искусств смотрят в будущее с большим страхом», — добавил знаменитый британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер.

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