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Уэльс снял ограничения на поездки

Уэльс снял ограничения на поездки
Фото:123rf.com

Первый министр Марк Дрейкфорд призывает людей вести себя ответственно

С 6 июля Уэльс снимает ограничения на поездки внутри страны, пишет ITV News. Ранее местное правительство рекомендовало людям оставаться в пределах 8 км от дома и не приветствовало туристов. Люди из двух домохозяйств смогут встречаться друг с другом без ограничений, что позволит членам больших семей впервые за долгое время увидеть друг друга. С 11 июля ожидается возобновление туризма (откроются гостиницы, кемпинги пока работать не могут), а с 13 июля — открытие баров и ресторанов с летней верандой.

Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд призвал людей тщательно планировать путешествия и избегать мест большого скопления людей. «Риск распространения вируса на свежем воздухе довольно мал, однако он никуда не делся. Нужно вести себя ответственно», — заявил Дрейкфорд. Теневой министр Уэльса по вопросам пандемии COVID-19, консерватор Даррен Миллар поприветствовал снятие ограничений. По его мнению, за время карантина психическое здоровье людей истощилось, а экономика упала.

На 5 июля в Уэльсе насчитывается 15890 случаев заболевания коронавирусом. За время пандемии в стране скончался 1531 человек.

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