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В честь Элтона Джона выпустили памятные монеты

В честь Элтона Джона выпустили памятные монеты
Фото:commons.wikimedia.org

Выпуск приурочен к 50-летию карьеры музыканта

Королевский монетный двор выпустил серию памятных монет в честь Элтона Джона, пишет BBC. Легендарный британский музыкант отмечает 50-летие своей карьеры. Дизайн монеты разработал художник Брэдли Морган Джонсон — на них изображены соломенная шляпа, очки в виде двух нот, галстук-бабочка и надпись «Elton John». 

Самая мелкая из монет — номиналом £5 — продается на сайте за £13. Золотая монета «пруф» — весом 1 кг и номиналом £1 тыс. — стоит рекордные £68,8 тыс. Одну из монет Королевский монетный двор намеревается выставить на аукцион. Вырученные от продажи средства пойдут в благотворительный фонд музыканта — Elton John Charitable Trust.

«Элтон Джон является живой легендой. Он признан одним из самых успешных музыкантов своего поколения, — заявила представитель монетного двора Клэр Макленнан. — Мы рады отметить его вклад в развитие британской музыки таким образом».

Сам Элтон Джон говорит, что «невероятно польщен». «В моей жизни было несколько знаменательных моментов, и это еще один из них», — рассказал музыкант. Ему пришлось прервать свой прощальный тур Farewell Yellow Brick Road из-за пандемии коронавируса.

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