Романтика веков: пять замков Англии, которые хорошо сохранились

Поездки по замкам – машина времени, которую не надо изобретать

Существует множество маршрутов путешествий по Англии. Национальные парки или дворцы, сады или церкви, кельтские постройки или тюдоровская архитектура — все они хороши по-своему.

В этот раз мы остановимся на замках и посмотрим на них повнимательнее. Кроме собственно исторических зданий, путешествие по замкам обещает прогулки по старинным паркам, море развлечений для всей семьи, знакомство с легендами и в целом замечательный день на свежем воздухе.

Алнвик

Расположен в Нортумберленде и уже многие годы остается резиденцией герцога Нортумберлендского. Титул этот издавна принадлежал чрезвычайно влиятельному дворянскому роду Перси, и поэтому замок, основанный в XI столетии, пережил огромное количество неприятностей — захватов, войн и осад (как успешных, так и не очень) и фигурирует во многих исторических событиях. Тем не менее в этой расположенной на речном берегу древней твердыне все еще осталось на что посмотреть. К тому же здесь до сих пор живет очередной герцог Нортумберлендский.

Большая часть нынешних замковых построек относится к XIII и XIV столетиям. Именно тогда были возведены донжон, защитные стены и большая часть башен. На многие строения можно подняться, открыта большая часть залов и апартаментов. Внутри же декор тут в основном XVIII столетия — результат большого ремонта, но сохранилось множество более старых предметов, а реставрацией занимались очень умелые и талантливые мастера. Также в замке выставлена обширная семейная коллекция предметов искусства, создававшаяся несколько столетий: это и изумительная редкая мебель, и коллекция керамики, и отличная живопись, включая полотна Тициана и ван Эйка.

Лидский замок

Основан норманнами, но нынешние его стены и башни заложены по большей части в XIII и XIV веках. Позже часть конструкций снесли: на их месте сейчас расположено жилое крыло XIX века, а вот все остальное отреставрировали, и побродить по старым стенам тут — одно удовольствие.

Leeds Castle около 300 лет был королевской резиденцией и военным объектом, потом долго был снова жилым домом, поэтому история у него бурная и оставила множество следов: от средневековых сводов до собрания предметов изящных искусств эпохи ар-деко. Интерьеры здесь не слишком старые — оригинальная внутренняя отделка по большей части пропала, пока замок использовался в качестве военной тюрьмы, – но зато новое оформление сделано в XVIII, XIX и XX веках талантливыми декораторами. Комплекс расположен в необычайно красивом месте: на двух островах в искусственном озере, – и окружен замечательным парком. Ориентирован он на семейные посещения. Среди прочего при садах работает Falconry — парк охотничьих соколов и других хищных птиц.

Эрандел

Основанный в 1068 году замок Эрандел тоже жилой. Около 400 лет он служил резиденцией еще одного знатного и влиятельного семейства — герцогов Норфолкских, – поэтому его летопись богата заговорами, осадами и королевскими визитами. Но, несмотря на все трудности (и на то, что пара его владельцев закончила свою жизнь на плахе), Arundel Castle отлично выглядит и до сих пор производит сильное впечатление. Здесь уцелели части всех конструкций со времен основания, в том числе самые ранние, норманнские, XI столетия. Интерьеры новее, но содержат много антикварных предметов и объектов искусства. Особого внимания заслуживает церковь Fitzalan Chapel, основанная в XIV веке и служившая местным лордам семейной усыпальницей. Замок окружен приятным парком, при нем проходит много семейных развлечений (в основном на рыцарскую тематику, а в теплое время года тут работает актерская труппа: можно посмотреть спектакль по Шекспиру на летней сцене в саду.

Рочестерский замок

Этот замок несколько иного толка: он расположен на большой дороге возле единственного на всю округу брода через довольно крупную, на английскую мерку, реку, поэтому и строился, и использовался не столько для жилья, сколько с военными целями. Сохранился он поэтому несколько хуже остальных, зато те части, что уцелели, дошли до наших дней почти без изменений, в том числе построенный в XI столетии донжон и почти того же возраста замковые стены. Они считаются одним из лучших образцов норманнской замковой архитектуры в стране. Rochester Castle основан Одо, епископом Байе — сводным братом Вильгельма Завоевателя и одним из вдохновителей норманнского похода в Англию, и долго пробыл «королевским» из военных соображений. Смотреть это все лучше с туром — узнаете много интересного о военной архитектуре за последнюю тысячу лет. На территории парка проходят музыкальные концерты под открытым небом, играют тут и рок-н-ролл, и классику, все мероприятия атмосферные и качественные. Кроме замка, имеет смысл посмотреть и город Рочестер: совсем рядом расположен его знаменитый кафедральный собор.

Бамбург

Бамбург старше трех предыдущих замков и отсчитывает свою историю с VI столетия, со времен англосаксов, построивших тут первый замок. Строили его на месте более старого форта, еще кельтского. Как водится, легенд вокруг замка за столько лет набралось немало: тут и огнедышащие драконы, и привидения, а сэр Томас Мэлори и вовсе считал Бамбург резиденцией знаменитого рыцаря Круглого cтола сэра Ланселота Озерного. Основа для нынешних его построек возведена по большей части норманнами в XII веке. Сохранились остатки и более старых строений — например, церкви, где прежде хранились мощи Освальда Святого, легендарного короля англосаксов. Замок много раз перестраивали (последний раз — в XIX столетии, когда им владел крупный промышленник), но в нем многое сохранилось с исторических времен. Также для посетителей открыты 14 внутренних залов, занятых самыми разными историческими предметами: от оригинальной мебели до картин и скульптур разного возраста. Комплекс расположен в суровом, но романтичном месте — на скале над морским берегом, обязательно прогуляйтесь вокруг.

Подготовила Елена Чернова