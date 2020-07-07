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Цены на недвижимость в Великобритании падают четвертый месяц подряд

Цены на недвижимость в Великобритании падают четвертый месяц подряд
Фото:123rf.com

Такого затяжного падения не было со времен кризиса 2010 года

Из-за эпидемии коронавируса стоимость недвижимости в Великобритании снижается четвертый месяц подряд. Такого затяжного падения цен не было со времен финансового кризиса 2010 года, пишет The Evening Standard.

По данным банка Halifax, в марте этого года цены снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, в апреле — еще на 0,6%, в мае — на 0,2%, а в июне — на 0,1%.

Средняя стоимость дома в прошлом месяце составила £237,6 тыс.

Однако покупательская активность в июне все-таки возросла — после ослабления карантина риелторы возобновили операции с недвижимостью, а клиенты снова начали присматривать жилье. Количество заявок на ипотеку увеличилось в два раза по сравнению с маем. «Цифры обнадеживают, однако пока слишком рано говорить об устойчивом росте спроса», — утверждает директор банка Halifax Рассел Галли.

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Цены на недвижимость в Великобритании падают четвертый месяц подряд
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