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Каждый шестой британец отказался бы от вакцины против коронавируса

Каждый шестой британец отказался бы от вакцины против коронавируса

Почти треть не уверены в ее эффективности

Каждый шестой британец отказался бы от вакцины против коронавируса, если ее изобрели сегодня, пишет Sky News. Опрос, проведенный Центром по борьбе с цифровой ненавистью (CCDH), показывает следующее:

– 6% британцев категорически отказываются от прививки;

– 10% говорят, что, возможно, не будут вакцинироваться;

– почти 15% затрудняются с ответом.

38% опрошенных выступают за вакцинацию, а еще 31% говорит, что наверняка сделает прививку, если будет такая возможность.

Скептические настроения по поводу вакцины от COVID-19 начали расти из-за антипрививочного движения, говорят в CCDH. Противники вакцинации создали более 400 групп в социальных сетях, где публикуют фейки и теории заговора. Так, в некоторых из них ходили слухи, что коронавирус придумал Билл Гейтс, а вакцина делает женщин бесплодными. Представители Facebook заявили, что борются с дезинформацией, скрывая подобные посты из ленты новостей.

Аналитики также выявили следующую закономерность: чем больше человек полагается на социальные сети, тем вероятнее, что он откажется от вакцины. В ответ на это британское правительство предлагает прислушаться к NHS, а Борис Джонсон призвал граждан «перестать быть суеверными».

 

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