subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

Пора по пабам

Пора по пабам

После долгих 104 дней изоляции британцам разрешили вернуться в пабы. 4 июля в Англии официально открыли питейные заведения, и Лондон с размахом отметил этот день.

На старт, внимание, в паб!

Итак, свершилось: британское правительство вернуло гражданам их законное право на распитие пива пенного в любимых пабах, барах и ресторанах. Случилось это до открытия спортзалов, что породило протестный хэштег зожников (а куда в наши дни без протеста?) #burpeesbeforebeers. Раз открыли питейные заведения, открывайте и спортивные, говорят владельцы GymBox в Сохо, где на выходных в пабах можно было напиться до белой горячки и завалиться на тротуар с первым встречным, а в зале постоять в планке — нельзя.

Спортзалам точно придется ждать открытия как минимум до конца месяца — видимо, без берпи и приседаний страна еще потерпит, а без пинты посреди лета уже невмоготу. При этом тогда как англичанам разрешили выпустить пар общественного напряжения традиционным британским способом — за пинтой-другой, шотландцам придется подождать. По словам первого министра Шотландии Николы Стерджен, пабы на севере откроются не раньше 15 июля.  

Англичане из алколокдауна выходили постепенно: вначале им разрешили на полянке посидеть «своим домом», потом — со знакомыми, дальше — собраться в саду дома, а там уже и пабы навынос стали продавать, то есть за любимой стойкой еще было нельзя, а на расстоянии и с пинтой в руке уже можно.

Так, проходя пару недель назад мимо любимого ноттингхильского пивняка The Gold, я увидела странную картину: через окно продавали алкоголь, а перед пабом, из которого в обычные вечера надо выходить на цыпочках, дабы не потревожить соседей, толпилась сотня человек. Конечно же, на ношение масок и соблюдение социальной дистанции посетитили наплевали, впитывая алкоголь и тепло летней ночи. Рядом, на расстоянии в десяток метров, стояла машина, забитая под завязку полицейскими: они мирно копались в своих телефонах — то ли предотвращали так беспорядки, то ли охраняли выпивающих от трезвенников. 

Как только правительство объявило дату открытия пабов, в прессе стали шутить, что в Лондоне уже с полуночи стоит ждать очередей, как при открытии магазинов одежды (вы помните фотографии людей, ночующих в палатках возле Primark?).

С утра пораньше

Шутки шутками, а официально пабы могли открываться в 6 утра 4 июля, и на улице Borough Market уже ночью стала образовываться небольшая очередь. И пускай немногие воспользовались законной возможностью выпить в столь ранний час, но всем, кто смотрел репортаж BBC News утром 4 июля, вряд ли удастся забыть веселого парня, который с воодушевлением зарядил крепкий Jagerbomb прямо перед журналистами. Cheers, отсалютовал он и расплылся в улыбке. На часах было 11 утра.

Статистика показывает, что кое-где действительно бомбануло — британцы за день выпили 15 млн пинт пива, так что не зря 4 июля окрестили «суперсубботой». В Сохо, где многие улицы закрыли для транспорта, народ стал собираться с часу дня. Веселье в самом либеральном лондонском квартале не утихало до утра воскресенья. Уже к 7—8 часам вечера весь район превратился в огромную уличную вечеринку: музыка лилась из каждого бара, телефона и тук-тука, народ обливался пинтами пива и танцевал на машинах. Полицейские с дубинками и электрошокерами патрулировали улицы, еле протискиваясь между стоящими в толпе плечом к плечу людьми. Несколько баров пришлось закрыть — не из-за несоблюдения правил дистанцирования, а из-за драк. 

Владельцы и поклонники

К «суперсубботе» готовились и посетители, и владельцы пабов. Одна знакомая заранее наняла бебиситтера на 5 июля, резонно полагая, что иметь дело с собственными детьми утром воскресенья ей будет непросто. Приятель-зожник за два дня начал принимать ферменты для печени и сварил специальный костный бульон. Третьему повезло меньше — он начал у знакомого в баре ночью пятницы и в полдень уже висел на капельнице в палате скорой помощи с обострившейся язвой.

Уроженец Донецка Петр Михайлюк, совладелец ресторана мексиканской кухни Pacifico в Ковент-Гардене, вновь открыл его двери после трехмесячного перерыва. «Ковент-Гарден не Сохо. Потому гостей пришлось зазывать. Но Pacifico работает уже 38 лет, так что постоянные клиенты нам верны. В субботу и воскресенье мы отработали очень хорошо, но выручка не может быть на том же уровне, что и до карантина. В соответствии с новыми требованиями расстояние между столиками должно составлять метр, а значит, принять я могу в два раза меньше гостей. Надо либо цены в два раза повышать, либо другие способы дохода искать». Кроме просторной рассадки, Петр установил щиты из пластика и дерева — шарма интерьеру это не добавляет, но делать нечего. «В конце концов, все зависит от самих людей и соблюдения ими правил гигиены. Да, вы можете посетитилей ограничивать, но если они захотят обняться или поцеловаться, то что вы будете делать?» — разводит он руками.

Доходы Pacifico за время локдауна сильно упали. Проблему может решить либо сокращение штата, либо новая система оплаты аренды — процент от выручки, либо поиск новых, нестандартных решений. «Во время локдауна мы закрыли ресторан и стали искать в аренду кухню, чтобы готовить еду для доставки по городу. Нашли хороший вариант в Vauxhall — и кухня есть, и несколько столов, рядом beer garden. Кажется, таким образом я втянулся в новый проект». Глядя в будущее, Петр не сомневается, что коронавирус с нами надолго: «Я не думаю, что в моей индустрии грядут позитивные изменения, но я пережил 90-е в Украине, переживу и это. Я предпочитаю решать проблемы по мере их поступления».

В ресторане Zima в Сохо, недалеко от Pacifico, тоже произошли изменения. До 4 июля заведение работало навынос через окошко можно было купить и настойку, и пирожки, работала доставка на дом. Теперь же, по словам владельца Алексея Зимина, столики расставили на метр друг от друга, так что в небольшом помещении одновременно выпить и закусить могут всего шесть человек. Что ж, очень интимно. Хотели было ввести пластиковые меню, но с ними много мороки — правильно вытирать, сушить, поэтому напечатали море одноразовых: заказал и выкинул. 

У Артема Кравченко в пабе The Warwick в Пимлико тоже перемены. На входе — лист с распечатанным QR-кодом. «Сканируешь его и автоматически регистрируешься в нашей системе, — говорит Артем. — Но мы не можем обязать посетителей ей пользоваться. Просто даем знать, что если кто-то заболеет COVID-19, то по этим данным врачи и власти будут отслеживать контакты больного. Хранить данные паб обязан 21 день, потом они уничтожаются». В пабе навскидку человек сорок, и, бросив взгляд на монитор, я вижу, что зарегистрировалось около десятка.

Обслуживание в The Warwick только за столами, отодвинутыми на метр, как того требуют правила. Стулья от бара Артем убрал специально: «За стойкой не должно быть посетителей, но что будет, если люди вдруг станут у стойки, пока мне не ясно. Пока что никто дистанцию и соблюдение правил не контролирует, хотя в доковидные времена представители муниципалитета Вестминстер могли прийти и в вечер пятницы, когда голова в мыле и дым коромыслом». Во время карантина Артем работал на доставку, а затем стал разливать в двухпинтовые бутылки от молока пиво навынос: «Распивать в пабе или возле паба было нельзя, но куда клиенты шли с пивом, я не знаю. В Вестминстере вообще нельзя пить на улице, но скажите это людям в Сохо». На карантине Кравченко времени зря не терял — доделал ремонт в пабе на Фаррингдоне, открытие которого состоится ориентировочно в конце июля. 

Еще накануне «суперсубботы» премьер-министр Борис Джонсон в своем заявлении попросил граждан: «Не подведите нас, соблюдайте социальную дистанцию». Но могут ли люди, не сидевшие в пабе три месяца, ограничиться пинтой пива и разойтись? Закончится ли дело второй волной или выработкой того самого пресловутого популяционного иммунитета? Посмотрим, а пока — будьте здоровы. Cheers!

Елена Лео

profile-sample2
Правительство собирается отменить бесплатную парковку для работников NHS
08-07-2020
profile-sample2
Британский рынок труда восстанавливается медленнее, чем ожидалось
08-07-2020
profile-sample2
Романтика веков: пять замков Англии, которые хорошо сохранились
07-07-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.