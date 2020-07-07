Пора по пабам

После долгих 104 дней изоляции британцам разрешили вернуться в пабы. 4 июля в Англии официально открыли питейные заведения, и Лондон с размахом отметил этот день.

На старт, внимание, в паб!

Итак, свершилось: британское правительство вернуло гражданам их законное право на распитие пива пенного в любимых пабах, барах и ресторанах. Случилось это до открытия спортзалов, что породило протестный хэштег зожников (а куда в наши дни без протеста?) #burpeesbeforebeers. Раз открыли питейные заведения, открывайте и спортивные, говорят владельцы GymBox в Сохо, где на выходных в пабах можно было напиться до белой горячки и завалиться на тротуар с первым встречным, а в зале постоять в планке — нельзя.

Спортзалам точно придется ждать открытия как минимум до конца месяца — видимо, без берпи и приседаний страна еще потерпит, а без пинты посреди лета уже невмоготу. При этом тогда как англичанам разрешили выпустить пар общественного напряжения традиционным британским способом — за пинтой-другой, шотландцам придется подождать. По словам первого министра Шотландии Николы Стерджен, пабы на севере откроются не раньше 15 июля.

Англичане из алколокдауна выходили постепенно: вначале им разрешили на полянке посидеть «своим домом», потом — со знакомыми, дальше — собраться в саду дома, а там уже и пабы навынос стали продавать, то есть за любимой стойкой еще было нельзя, а на расстоянии и с пинтой в руке уже можно.

Так, проходя пару недель назад мимо любимого ноттингхильского пивняка The Gold, я увидела странную картину: через окно продавали алкоголь, а перед пабом, из которого в обычные вечера надо выходить на цыпочках, дабы не потревожить соседей, толпилась сотня человек. Конечно же, на ношение масок и соблюдение социальной дистанции посетитили наплевали, впитывая алкоголь и тепло летней ночи. Рядом, на расстоянии в десяток метров, стояла машина, забитая под завязку полицейскими: они мирно копались в своих телефонах — то ли предотвращали так беспорядки, то ли охраняли выпивающих от трезвенников.

Как только правительство объявило дату открытия пабов, в прессе стали шутить, что в Лондоне уже с полуночи стоит ждать очередей, как при открытии магазинов одежды (вы помните фотографии людей, ночующих в палатках возле Primark?).

С утра пораньше

Шутки шутками, а официально пабы могли открываться в 6 утра 4 июля, и на улице Borough Market уже ночью стала образовываться небольшая очередь. И пускай немногие воспользовались законной возможностью выпить в столь ранний час, но всем, кто смотрел репортаж BBC News утром 4 июля, вряд ли удастся забыть веселого парня, который с воодушевлением зарядил крепкий Jagerbomb прямо перед журналистами. Cheers, отсалютовал он и расплылся в улыбке. На часах было 11 утра.

Статистика показывает, что кое-где действительно бомбануло — британцы за день выпили 15 млн пинт пива, так что не зря 4 июля окрестили «суперсубботой». В Сохо, где многие улицы закрыли для транспорта, народ стал собираться с часу дня. Веселье в самом либеральном лондонском квартале не утихало до утра воскресенья. Уже к 7—8 часам вечера весь район превратился в огромную уличную вечеринку: музыка лилась из каждого бара, телефона и тук-тука, народ обливался пинтами пива и танцевал на машинах. Полицейские с дубинками и электрошокерами патрулировали улицы, еле протискиваясь между стоящими в толпе плечом к плечу людьми. Несколько баров пришлось закрыть — не из-за несоблюдения правил дистанцирования, а из-за драк.

Владельцы и поклонники

К «суперсубботе» готовились и посетители, и владельцы пабов. Одна знакомая заранее наняла бебиситтера на 5 июля, резонно полагая, что иметь дело с собственными детьми утром воскресенья ей будет непросто. Приятель-зожник за два дня начал принимать ферменты для печени и сварил специальный костный бульон. Третьему повезло меньше — он начал у знакомого в баре ночью пятницы и в полдень уже висел на капельнице в палате скорой помощи с обострившейся язвой.

Уроженец Донецка Петр Михайлюк, совладелец ресторана мексиканской кухни Pacifico в Ковент-Гардене, вновь открыл его двери после трехмесячного перерыва. «Ковент-Гарден не Сохо. Потому гостей пришлось зазывать. Но Pacifico работает уже 38 лет, так что постоянные клиенты нам верны. В субботу и воскресенье мы отработали очень хорошо, но выручка не может быть на том же уровне, что и до карантина. В соответствии с новыми требованиями расстояние между столиками должно составлять метр, а значит, принять я могу в два раза меньше гостей. Надо либо цены в два раза повышать, либо другие способы дохода искать». Кроме просторной рассадки, Петр установил щиты из пластика и дерева — шарма интерьеру это не добавляет, но делать нечего. «В конце концов, все зависит от самих людей и соблюдения ими правил гигиены. Да, вы можете посетитилей ограничивать, но если они захотят обняться или поцеловаться, то что вы будете делать?» — разводит он руками.

Доходы Pacifico за время локдауна сильно упали. Проблему может решить либо сокращение штата, либо новая система оплаты аренды — процент от выручки, либо поиск новых, нестандартных решений. «Во время локдауна мы закрыли ресторан и стали искать в аренду кухню, чтобы готовить еду для доставки по городу. Нашли хороший вариант в Vauxhall — и кухня есть, и несколько столов, рядом beer garden. Кажется, таким образом я втянулся в новый проект». Глядя в будущее, Петр не сомневается, что коронавирус с нами надолго: «Я не думаю, что в моей индустрии грядут позитивные изменения, но я пережил 90-е в Украине, переживу и это. Я предпочитаю решать проблемы по мере их поступления».

В ресторане Zima в Сохо, недалеко от Pacifico, тоже произошли изменения. До 4 июля заведение работало навынос — через окошко можно было купить и настойку, и пирожки, работала доставка на дом. Теперь же, по словам владельца Алексея Зимина, столики расставили на метр друг от друга, так что в небольшом помещении одновременно выпить и закусить могут всего шесть человек. Что ж, очень интимно. Хотели было ввести пластиковые меню, но с ними много мороки — правильно вытирать, сушить, поэтому напечатали море одноразовых: заказал и выкинул.

У Артема Кравченко в пабе The Warwick в Пимлико тоже перемены. На входе — лист с распечатанным QR-кодом. «Сканируешь его и автоматически регистрируешься в нашей системе, — говорит Артем. — Но мы не можем обязать посетителей ей пользоваться. Просто даем знать, что если кто-то заболеет COVID-19, то по этим данным врачи и власти будут отслеживать контакты больного. Хранить данные паб обязан 21 день, потом они уничтожаются». В пабе навскидку человек сорок, и, бросив взгляд на монитор, я вижу, что зарегистрировалось около десятка.

Обслуживание в The Warwick только за столами, отодвинутыми на метр, как того требуют правила. Стулья от бара Артем убрал специально: «За стойкой не должно быть посетителей, но что будет, если люди вдруг станут у стойки, пока мне не ясно. Пока что никто дистанцию и соблюдение правил не контролирует, хотя в доковидные времена представители муниципалитета Вестминстер могли прийти и в вечер пятницы, когда голова в мыле и дым коромыслом». Во время карантина Артем работал на доставку, а затем стал разливать в двухпинтовые бутылки от молока пиво навынос: «Распивать в пабе или возле паба было нельзя, но куда клиенты шли с пивом, я не знаю. В Вестминстере вообще нельзя пить на улице, но скажите это людям в Сохо». На карантине Кравченко времени зря не терял — доделал ремонт в пабе на Фаррингдоне, открытие которого состоится ориентировочно в конце июля.

Еще накануне «суперсубботы» премьер-министр Борис Джонсон в своем заявлении попросил граждан: «Не подведите нас, соблюдайте социальную дистанцию». Но могут ли люди, не сидевшие в пабе три месяца, ограничиться пинтой пива и разойтись? Закончится ли дело второй волной или выработкой того самого пресловутого популяционного иммунитета? Посмотрим, а пока — будьте здоровы. Cheers!

Елена Лео