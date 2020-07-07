Великобритания ввела санкции против 25 россиян

Среди них — председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

6 июля министерство иностранных дел Великобритании опубликовало список иностранных граждан, обвиняемых в систематическом нарушении прав человека. Против них введены персональные санкции, сообщает BBC. В списке 47 человек и 2 организации:

— 2 северокорейских ведомства, занимавшихся допросами и пытками;

— 20 граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги;

— 2 генерала армии Мьянмы, ответственных за убийство мусульман рохинджа;

— 25 россиян, причастных к смерти адвоката Сергея Магнитского. В их числе — заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, заместитель главы МВД РФ Алексей Аничин, судья Алексей Криворучко, бывший начальник отдела Генпрокуратуры РФ Андрей Печегин и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Им будет запрещено въезжать на территорию Соединенного Королевства, а их счета в банках (при наличии таковых) будут заморожены.

Это первый случай, когда Великобритания вводит санкции отдельно от ЕС. Посольство России в Великобритании заявило, что данный шаг не будет способствовать улучшению российско-британских отношений.