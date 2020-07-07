Врачи прогнозируют всплеск смертности от онкологии

Тяжелобольные почти не получали лечение из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса тяжелобольные люди стали реже посещать больницы, сообщает BBC. По данным NHS, в апреле число обращений к врачам общей практики (GP) снизилось на 60%, а к онкологам — на 45%, что ниже показателей до пандемии.

«Официальные рекомендации призывали онкобольных воздержаться от сеансов лучевой терапии. Сейчас мы понимаем, что это была не совсем правильная стратегия. Наши аппараты могли бы спасти людям жизнь», — рассказала BBC онколог Пэт Прайс.

Аналитики Health Data Research UK подсчитали, что вынужденное промедление в лечении рака приведет к 7 тыс. смертей в этом году. По наихудшим прогнозам, от онкологии умрут 35 тыс. человек. «Обычно ученые рады, когда их прогнозы сбываются. Однако в этом случае я надеюсь, что мы ошиблись», — заявил профессор Марк Лоулер, ведущий автор исследования.

По словам руководителя онкологических отделений NHS England Питера Джонсона, до конца этого года врачи вернутся к обычному режиму работы и постараются принять больных, пропустивших лечение из-за пандемии.