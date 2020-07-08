Бедная богатая страна

Госпрограмма компенсации зарплат, за продление которой выступают бизнес и профсоюзы в Великобритании, возможно, будет завершена. Программу по компенсации 80% зарплаты людям, временно оставшимся без работы из-за пандемии COVID-19, планируется свернуть в октябре. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, экономику нужно срочно приводить в движение, а длительное время, проведенное дома без работы, никому не пойдет на пользу.
Почему власти собираются вернуть население на рабочие места и как одну из самых развитых стран мира пронизывает нищета?
Нездоровые обязательства
Власти Великобритании в марте ввели схему компенсации зарплат сотрудникам и самозанятым гражданам, временно оставшимся без работы из-за коронавируса. В рамках программы компаниям и предпринимателям выплачиваются компенсации в размере до 80% от зарплаты, но не более £2,5 тыс. в месяц на сотрудника. В итоге с начала марта власти выплатили подданным Великобритании более £25 млрд, эти деньги получили 9,3 млн человек.
Схема, рассчитанная изначально на три месяца, была продлена до конца октября. Однако далее, как заявил на днях премьер-министр Борис Джонсон в интервью The Evening Standard, она может не продлиться. «Мы потратили £120 млрд на поддержку людей, это огромное обязательство… Но я думаю, что люди должны признать, что определенные ограничения, которые накладываются на них, в долгосрочной перспективе будут нездоровыми как для экономики, так и для трудящихся», — сказал Джонсон.
На поддержку экономики в целом и граждан в условиях пандемии правительство Великобритании выделило более £330 млрд. Среди мер поддержки — выдача компаниям кредитов под госгарантию, а также введение кредитных каникул для физических и юридических лиц, которые из-за кризиса не могут выплачивать проценты по ссудам.
Долговое бремя
Пока правительство размышляет над сворачиванием программы компенсаций, в стране растет уровень закредитованности населения. Так, за время пандемии британские домохозяйства с низкими доходами вдвое увеличили свои долги. Сотрудники, которые оказались отрезаны от работы, в среднем тратили £1 900, а домохозяйства, где работники трудились удаленно, из дома, расходовали £4 700 ежемесячно. При этом согласно исследованию, проведенному аналитическим центром Resolution Foundation, домохозяйства с низким доходом в Великобритании более активно используют сбережения и больше заимствуют в период действия ограничительных мер, установленных правительством в связи с пандемией COVID-19. Что касается состоятельных семей, то они стали больше экономить, так как питание в общественных местах, равно как и заграничные поездки, попало под запрет.
Как отметил экономист Resolution Foundation Джордж Бэнгхэм, слова которого приводит BBC, до коронавируса в Британии отмечалось стремительное увеличение благосостояния граждан и разрушение разрыва в благосостоянии между домохозяйствами. В то время как домохозяйства с более высоким доходом увеличили свои сбережения, многие семьи с более низким доходом сократили их и вынуждены обращаться за кредитами с высоким процентом, а также за пособиями.
По данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства, с начала распространения коронавируса количество обращений британцев за пособиями увеличилось на 126%. К примеру, в мае за пособиями для безработных и малоимущих обратились более 2,8 млн жителей Великобритании. В последний раз такое количество британцев стояло в очереди за пособиями в 1993 году.
«Опубликованные цифры начинают демонстрировать экономический эффект пандемии, однако оказание финансовой помощи лицам, находящимся в принудительных отпусках, выделение займов и грантов бизнесу в сочетании с налоговыми льготами позволили сохранить миллионы рабочих мест и защитить от разорения тысячи предприятий, создавая условия для возобновления роста», — заявила замминистра по вопросам труда и пенсий Мириам Дэвис.
Бедность растет
На сегодняшний день около 4,5 млн британцев находятся на глубоком уровне бедности. Согласно информации Комиссии по социальным показателям (SMC), которую приводит PA Media, за последние два десятилетия доля глубоко бедных жителей в стране выросла более чем на треть.
До вспышки COVID-19 было установлено, что 4,5 млн британцев живут в условиях крайней нищеты (по сравнению с 2,8 млн в 2000-х годах). Из них 2,4 млн постоянно пребывают в состоянии нищеты, то есть условия их жизни сохранялись на таком уровне как минимум два года из последних трех лет. При этом общий уровень бедности в Великобритании остался стабильным: за названный период он снизился с 23 до 22%. Это соответствует 14,4 млн человек, живших в бедности до пандемии, включая 4,5 млн детей, 8,5 млн взрослых трудоспособного возраста и 1,3 млн взрослых пенсионного возраста.
Уровень бедности в Уэльсе составил 23%, в Англии — 22%, в Северной Ирландии — 21%, в Шотландии — 19%. Самые высокие в Англии показатели бедности — в Лондоне (29%) и на северо-востоке страны (26%).
Кстати, по данным комиссии, более четверти людей, и так живущих в глубокой бедности, испытали негативное изменение в своих доходах или статусе занятости после вспышки коронавируса.
Около 65% взрослых, занятых и находящихся в глубокой бедности до пандемии, столкнулись с сокращением часов или заработка, были уволены или уволились. Для сравнения: примерно каждый третий взрослый сотрудник (35%) живет на 20% выше черты бедности. И более чем у трети (36%) сократилось рабочее время или заработная плата — по сравнению с 22% из тех, кто живет более чем на 20% выше черты бедности.
Как отметила баронесса Филиппа Страуд, председатель SMC, поддержка занятости, особенно для людей с самыми низкими доходами, должна оставаться ключевым приоритетом правительства.
Еще в 2018 году исполнительный директор Фонда Джозефа Раунтри (JRF) Клэр Эйнсли заявила, что последние измерения уровня бедности в Великобритании показали масштабы задачи, стоящей перед администрацией Бориса Джонсона. Она заключается в выравнивании доходов по всей Великобритании путем сокращения разрыва между самыми богатыми и самыми бедными регионами. «У нового правительства есть историческая возможность: мы вступаем в 2020-е годы, — сказала она. — Предыдущие успехи последних десятилетий показывают, что Великобритания может ослабить бремя бедности среди тех, кто подвергается наибольшему риску, но этот прогрессивный процесс начал разрушаться. Потребуются постоянные усилия во всей стране и всего правительства Великобритании, чтобы победить бедность».
В отчете SMC феномен работающих бедных характеризуется как критическая проблема экономики. Авторы отчета призывают к действиям, направленным на снижение нестабильности в процессе занятости населения, снижение стоимости жилья и увеличение заработков низкооплачиваемых работников.
Королевство кривых зеркал
Исследование Дитона показывает, что за последние полтора года ситуация лишь усугубилась. Согласно его докладу, заработная плата в финансовом секторе превысила среднюю зарплату в Великобритании. К примеру, доход работников этой сферы вырос за последние десять лет в среднем на £120 в неделю. Тогда как средний британский рабочий, напротив, стал зарабатывать на £17 в неделю меньше.
Бедность особенно грозит тем, кто живет в определенных регионах Великобритании, семьям, где есть инвалид или лицо под опекой, сотрудникам сфер гостеприимства или розничной торговли, а также тем, кто снимает жилье.И если двадцать лет назад 20% населения Британии в возрасте от 20 до 34 лет (2,4 млн человек) жили с одним из родителей или с опекуном, то уже в 2018 году, по данным JRF, эта доля выросла до 30% и составила 3,9 млн человек.
Богач? Бедняк?
Семью признают малоимущей, если она имеет доход менее 60% от медианного дохода, соответствующего ее типу, после оплаты расходов на жилье. Доход семьи включает заработок от работы по найму, самозанятости, государственных пособий и наследства.
По сведениям Национального управления статистики Великобритании, с учетом бонусов средняя зарплата в Англии в 2020 году составляет £510 в неделю, £2 210 в месяц и £26 520 в год. Это без налогов и других обязательных вычетов.
Средний уровень оплаты труда британских работников зависит от возраста, пола, профессии, опыта, квалификации, компании и города. В сравнении с 2019 годом минимальная ставка оплаты труда в Англии для лиц старше 25 лет увеличилась на £0,51, или 6,1% (с £8,21 до £8,72), а с 2010 года рост составил £2,79. Несколько лет назад местные эксперты подсчитали, что для удовлетворения повседневных потребностей зарплата британских граждан должна быть не менее £8,45 в час. А правительство ставило перед собой задачу к 2020 году повысить минимальную почасовую ставку в Великобритании до £9.
Все социальные выплаты (основанием для получения которых является, например, низкий доход или отсутствие работы, инвалидность или нехватка средств на аренду жилья) сведены в единой системе пособий Universal Credit. Для того чтобы определить, имеет ли право житель Британии на соцпомощь, можно воспользоваться сайтом entitledto.co.uk. Там есть и калькулятор, примерно рассчитывающий размер денежных выплат.
К примеру, безработная мать-одиночка с двумя детьми может встать в очередь и получить от государства социальную квартиру с тремя комнатами или регулярно пользоваться пособием на аренду аналогичного жилья.
А вот еще один пример. Полная семья из четырех человек, где оба родителя получают минимальную зарплату, заведомо определяющую их как бедных граждан, может иметь четырехкомнатную социальную квартиру, а также получать пособия в размере более £1 200. Итого: зарплата плюс соцпомощь (в районе £3 500) и плюс бесплатное жилье. О том, много это или мало, можно судить, рассмотрев британские цены на жизнеобеспечение.
Что можно купить на такие деньги в Британии? К примеру, 1 кг помидоров стоит примерно £2,20, яблок — £1,75, картофеля — £1,14, свинины — £5,35, курицы — £5,35, а буханка хлеба — £1,15. Если взять среднестатистический лондонский супермаркет, то недельная корзина продуктов на семью из трех-четырех человек обойдется приблизительно в £60—120. Рацион не будет урезанным, в продуктовую корзину войдут мясо, рыба, сыр, свежие овощи и фрукты и даже обычное столовое вино. Что касается покупки одежды, то в таких магазинах, как Primark или H&M, британцы могут найти вещи по цене от £2. Чашка кофе в кафе обойдется в среднем от £2,5 до £5, литр 95-го бензина — в £1,3, а поездка в общественном транспорте — в £3,5.
В целом основные расходы британцев, у которых уже есть свое жилье, распределяются так. Наиболее затратная составляющая бюджета представителей всех категорий населения Англии — транспортные расходы, их доля в бюджете 14%; второе место занимают коммунальные платежи — 13%; расходы на культурные мероприятия, отдых и развлечения (до пандемии) — 13%; затраты на продукты питания — 11%.
Бедность — понятие относительное, и в каждой стране в это слово вкладывается свой смысл. Бедность в Африке вовсе не равна бедности в Великобритании. По меркам жителей многих стран мира британские бедняки живут как вполне зажиточные граждане, а в некоторых регионах они бы даже считались богачами…
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