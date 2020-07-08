Бедная богатая страна

Госпрограмма компенсации зарплат, за продление которой выступают бизнес и профсоюзы в Великобритании, возможно, будет завершена. Программу по компенсации 80% зарплаты людям, временно оставшимся без работы из-за пандемии COVID-19, планируется свернуть в октябре. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, экономику нужно срочно приводить в движение, а длительное время, проведенное дома без работы, никому не пойдет на пользу.

Почему власти собираются вернуть население на рабочие места и как одну из самых развитых стран мира пронизывает нищета?

Нездоровые обязательства

Власти Великобритании в марте ввели схему компенсации зарплат сотрудникам и самозанятым гражданам, временно оставшимся без работы из-за коронавируса. В рамках программы компаниям и предпринимателям выплачиваются компенсации в размере до 80% от зарплаты, но не более £2,5 тыс. в месяц на сотрудника. В итоге с начала марта власти выплатили подданным Великобритании более £25 млрд, эти деньги получили 9,3 млн человек.

Схема, рассчитанная изначально на три месяца, была продлена до конца октября. Однако далее, как заявил на днях премьер-министр Борис Джонсон в интервью The Evening Standard, она может не продлиться. «Мы потратили £120 млрд на поддержку людей, это огромное обязательство… Но я думаю, что люди должны признать, что определенные ограничения, которые накладываются на них, в долгосрочной перспективе будут нездоровыми как для экономики, так и для трудящихся», — сказал Джонсон.

На поддержку экономики в целом и граждан в условиях пандемии правительство Великобритании выделило более £330 млрд. Среди мер поддержки — выдача компаниям кредитов под госгарантию, а также введение кредитных каникул для физических и юридических лиц, которые из-за кризиса не могут выплачивать проценты по ссудам.

Долговое бремя

Пока правительство размышляет над сворачиванием программы компенсаций, в стране растет уровень закредитованности населения. Так, за время пандемии британские домохозяйства с низкими доходами вдвое увеличили свои долги. Сотрудники, которые оказались отрезаны от работы, в среднем тратили £1 900, а домохозяйства, где работники трудились удаленно, из дома, расходовали £4 700 ежемесячно. При этом согласно исследованию, проведенному аналитическим центром Resolution Foundation, домохозяйства с низким доходом в Великобритании более активно используют сбережения и больше заимствуют в период действия ограничительных мер, установленных правительством в связи с пандемией COVID-19. Что касается состоятельных семей, то они стали больше экономить, так как питание в общественных местах, равно как и заграничные поездки, попало под запрет.