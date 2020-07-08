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Британский рынок труда восстанавливается медленнее, чем ожидалось

Британский рынок труда восстанавливается медленнее, чем ожидалось
Фото:123rf.com

На его реабилитацию потребуется полтора года 

Эпидемия коронавируса повлияла на рынок труда во всем мире, но каждая страна выходит из кризиса разными темпами, пишет The Telegraph. Международный сервис поиска и аналитики вакансий Adzuna выяснил, что Франция уже полностью восстановилась. В Польше сейчас больше вакансий, чем было в начале 2020 года.

Неплохо справились с кризисом Германия, Италия и Нидерланды, а вот Великобритания находится в самом конце списка. По мнению аналитиков, рынку труда в стране потребуется полтора года для полного восстановления.

Количество вакансий за период карантина снизилось на 53% (459 тыс.) и продолжает падать. О сокращении штата заявили такие крупные компании, как Easyjet и Centrica.

По мнению аналитиков New Economics Foundation, в этом году без работы могут остаться 5,6 млн человек.

Как следствие, растет конкуренция — сейчас на одну вакансию в среднем претендуют 25 человек. В Лондоне и Бирмингеме этот показатель еще выше — до 41 человека на место.

Тем не менее, есть и положительный сдвиг: открытие отелей, магазинов и ресторанов способствовало появлению новых рабочих мест. По сравнению с маем 2020 года число вакансий в сфере гостиничного бизнеса увеличилось на 12%, в сфере туризма — на 17%, в продажах — на 11%.

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