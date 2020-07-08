Британский рынок труда восстанавливается медленнее, чем ожидалось

На его реабилитацию потребуется полтора года

Эпидемия коронавируса повлияла на рынок труда во всем мире, но каждая страна выходит из кризиса разными темпами, пишет The Telegraph. Международный сервис поиска и аналитики вакансий Adzuna выяснил, что Франция уже полностью восстановилась. В Польше сейчас больше вакансий, чем было в начале 2020 года.

Неплохо справились с кризисом Германия, Италия и Нидерланды, а вот Великобритания находится в самом конце списка. По мнению аналитиков, рынку труда в стране потребуется полтора года для полного восстановления.

Количество вакансий за период карантина снизилось на 53% (459 тыс.) и продолжает падать. О сокращении штата заявили такие крупные компании, как Easyjet и Centrica.

По мнению аналитиков New Economics Foundation, в этом году без работы могут остаться 5,6 млн человек.

Как следствие, растет конкуренция — сейчас на одну вакансию в среднем претендуют 25 человек. В Лондоне и Бирмингеме этот показатель еще выше — до 41 человека на место.

Тем не менее, есть и положительный сдвиг: открытие отелей, магазинов и ресторанов способствовало появлению новых рабочих мест. По сравнению с маем 2020 года число вакансий в сфере гостиничного бизнеса увеличилось на 12%, в сфере туризма — на 17%, в продажах — на 11%.