Летняя четверка

Чего вам не хватает этим летом? Свежего травяного аромата в доме, легкого увлажняющего спрея-тоника, ароматного масла для лица? А может быть, вы все еще не успели купить солнцезащитные средства? Предлагаю на выбор летнюю четверку средств.

Масло для лица

£21 за 10 мл // kyushi.co.uk

Kyushi — это идеально сбалансированная коллекция из трех масел для лица, специально созданных для ухода за кожей в сезон изменений, климатических или эмоциональных. В коллекции масла с апельсином и нероли, с жасмином, лавандой и кедровым деревом, с ромашкой и бессмертником.

Масло с апельсином и нероли увлажняет, регенерирует кожу, заряжает энергией, помогает избавиться от пигментации, уменьшает воспаление и защищает от свободных радикалов. Оно подходит для всех типов кожи и не является комедогенным, поэтому не будет забивать поры. Способ нанесения масел не менее важен — это японский ритуал. Уделите себе несколько минут: разогрейте в ладонях три капли масла, поднесите к носу и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, затем нанесите масло на лицо, шею и зону декольте.

Основные ингредиенты: сквалановое масло, органическое эфирное масло сладкого апельсина, эфирное масло ладана, эфирное масло нероли, эфирное масло бергамота, витамин Е.

Увлажняющий тоник-спрей

£19 за 100 мл // janescrivner.com

Отличное решение для кожи в жаркий день — освежающий спрей для лица. Его можно использовать перед нанесением увлажняющего крема, поверх него или вместо него, когда температура достигает пика. Я люблю хранить такой спрей в холодильнике для дополнительного освежающего эффекта и в особенно жаркие дни наношу его на лицо и декольте перед сном, вместо всех привычных средств. Распылять такое средство нужно на расстоянии 20—30 см от лица, чтобы оно равномерно опускалось на кожу мелкими каплями. Отлично подходит для освежения макияжа. В составе — гидрозоль из органической высокогорной лаванды и французской розы, а также эфирное масло ладана из Сомали.

Летний аромат для дома

От £9,80 // thehealinghutuk.co.uk

Аромат лета для дома или офиса в этом году — оливки и бамбук. Свежий, травяной, легкий запах расслабляет и помогает снять стресс, которого 2020 год принес нам немало. В коллекцию вошли:

диффузор (его хватит на 6—9 месяцев) — £21,50 за 100 мл;

спрей для подушки и комнат — £17,50 за 100 мл;

свеча, маленькая и обычного размера (время горения 20 и 65 часов соответственно) — от £9,80 и £21,70.

Бюджетная защита от солнца

Delph Sun Care Range

От £1,09 // weldricks.co.uk

Серия веганских продуктов включает лосьоны для защиты от солнца с фактором SPF 15, 30 и 50, лосьон после загара и гель с алоэ.

Delph Sun Lotion обеспечивает высококачественную защиту от солнца и лучей UVA/UVB и входит в семерку брендов, которые официально рекомендованы местными врачами.

Линейка солнцезащитных средств Delph на данный момент — одна из самых дешевых на рынке, при этом с отличным рейтингом, так что если вы ищете бюджетные средства для защиты от солнца, рекомендую попробовать.