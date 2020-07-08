Новый научно-исследовательский план предполагает усиление контроля правительства за визовыми правилами и функционированием рабочих виз Home Office. План обещает создание «офиса для талантов», который будет располагаться на Даунинг-стрит, 10 и обеспечивать условия для переезда лиц, обладающих «наибольшим талантом, потенциалом, энергией и креативностью».

В правительственном пресс-релизе говорится: «Офис немедленно начнет работу по пересмотру эффективности действующих правил и обеспечению первоклассного обслуживания клиентов по всей иммиграционной системе, чтобы она работала просто, легко и быстро. Его сотрудники также помогут тем, кто приезжает в Великобританию, разобраться в предлагаемых возможностях и устранить любые барьеры, с которыми они могут столкнуться».

В пресс-релизе также содержится новая информация о визовом маршруте для студентов-выпускников, который должен быть запущен летом 2021 года.

В то время как иностранные студенты, получившие степень бакалавра или магистра в Великобритании, смогут остаться в стране еще на два года, выпускники аспирантских программ должны будут получить визу сроком на три года.

Что касается студенческих виз, то пресс-релиз анонсирует полное изменение визовой категории Tier 4 – этой осенью она будет возобновлена как «студенческий маршрут с рядом улучшений».

К таким улучшениям будут относиться:

– расширение временного промежутка, в течение которого будущие студенты могут подать заявление на визу;

– снятие ограничений по времени обучения в аспирантуре;

– предоставление всем студентам возможности перейти на другой тип визы внутри Великобритании.

Преимуществами этих изменений смогут воспользоваться уже находящиеся в стране студенты и те, кто начинает свой курс этой осенью.