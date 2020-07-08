Коронавирус и иммиграционная система Британии
Визовые и сервисные центры внутри страны
Со 2 июля всем, кто уже сдавал биометрию, начнут приходить электронные письма с инструкцией, как отправить цифровую фотографию и подтверждающие документы в Home Office так, чтобы отпечатки пальцев были использованы повторно. Вам не нужно будет снова записываться в визовый центр для предоставления биометрической информации. Однако если вы не сможете отправить информацию согласно инструкции или если Home Office технически не сможет использовать вашу прежнюю биометрию и не пришлет вам никаких указаний, вам необходимо будет прийти на прием в обычном порядке.
Путешествия во время коронавируса
Вам не нужно самоизолироваться по прибытии в Англию, если в течение предыдущих 14 дней вы посещали только те страны и территории, которые указаны в списке, одобренном правительством. Его можно найти на сайте компании в разделе «Новости».
Великобритания расширит права на проживание для британских зарубежных граждан в Гонконге
После введения Китаем закона о национальной безопасности в отношении Гонконга Великобритания подтвердила, что для британских зарубежных (находящихся за пределами Великобритании) граждан будут введены новые меры. Более детально об этом визовом маршруте – на сайте компании в разделе «Новости».
Команда с Даунинг-стрит изучит систему рабочих виз
Новый научно-исследовательский план предполагает усиление контроля правительства за визовыми правилами и функционированием рабочих виз Home Office. План обещает создание «офиса для талантов», который будет располагаться на Даунинг-стрит, 10 и обеспечивать условия для переезда лиц, обладающих «наибольшим талантом, потенциалом, энергией и креативностью».
В правительственном пресс-релизе говорится: «Офис немедленно начнет работу по пересмотру эффективности действующих правил и обеспечению первоклассного обслуживания клиентов по всей иммиграционной системе, чтобы она работала просто, легко и быстро. Его сотрудники также помогут тем, кто приезжает в Великобританию, разобраться в предлагаемых возможностях и устранить любые барьеры, с которыми они могут столкнуться».
В пресс-релизе также содержится новая информация о визовом маршруте для студентов-выпускников, который должен быть запущен летом 2021 года.
В то время как иностранные студенты, получившие степень бакалавра или магистра в Великобритании, смогут остаться в стране еще на два года, выпускники аспирантских программ должны будут получить визу сроком на три года.
Что касается студенческих виз, то пресс-релиз анонсирует полное изменение визовой категории Tier 4 – этой осенью она будет возобновлена как «студенческий маршрут с рядом улучшений».
К таким улучшениям будут относиться:
– расширение временного промежутка, в течение которого будущие студенты могут подать заявление на визу;
– снятие ограничений по времени обучения в аспирантуре;
– предоставление всем студентам возможности перейти на другой тип визы внутри Великобритании.
Преимуществами этих изменений смогут воспользоваться уже находящиеся в стране студенты и те, кто начинает свой курс этой осенью.
Между тем законопроект об иммиграции, направленный на то, чтобы остановить свободное передвижение для граждан ЕС, прошел оставшиеся этапы по утверждению в Палате общин. Планируется, что с начала 2021 года впервые прибывшие из стран ЕС граждане, за исключением граждан Ирландии, будут подпадать под действие скорректированной балльной системы, которая будет одинаково применяться как для граждан ЕС, так и для граждан иных стран.
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У меня краткосрочная виза. Сейчас я нахожусь в Лондоне и жду документ CAS. Могу ли я продлить свою визу, которая заканчивается в августе, не выезжая из страны? Успею ли я подать на визу здесь или мне нужно уехать, прежде чем продлевать ее?
Согласно текущим правилам вы можете перейти на новую визу внутри страны вплоть до 31 июля 2020 года, так что вы можете сделать это до конца месяца.
Если же вы будете подавать на новую визу после 31 июля 2020 года, то вы сможете сделать это только за пределами Великобритании. Общие правила запрещают переход с краткосрочной визы на студенческую внутри страны.
Сколько дней человек может находиться на территории Великобритании на основании гостевой визы?
Согласно действующим иммиграционным правилам человек может находиться в Великобритании по этой визе не более шести месяцев (что составляет 180 календарных дней) в год. То есть если ваша гостевая виза была выдана на два года или более, то формально вы можете находиться в Великобритании не больше чем 180 календарных дней в каждом году. При этом год начинается с 1 января, но заканчивается не 31 декабря, а отсчитывается с даты, когда вы впервые приехали в Великобританию.
Сколько дней человек может находиться на территории Великобритании за один приезд? Какое максимальное количество дней разрешено и какое рекомендовано (исходя из практики), чтобы в дальнейшем не возникало вопросов?
Практически говоря, после получения гостевой визы первый раз нужно приехать на тот срок, который формально был заявлен в визовой анкете, поданной в посольство. Другими словами, если в анкете указывалось, что первый раз вы собираетесь приехать в Англию на две недели, то длительность вашего первого приезда в Англию должна быть две недели, чтобы соответствовать сроку, который вы указали и заявили.
Максимальное количество дней нахождения в Великобритании по туристической визе составляет шесть месяцев, или 180 календарных дней, за год. На практике, конечно, столько находиться в стране в рамках одного приезда не рекомендуется, так как формально по иммиграционным правилам человек не может использовать свою туристическую визу типа С для длительного, частого или постоянного проживания в Великобритании. Наоборот, по такой визе человек может приезжать только на короткое время.
Если вы будете приезжать в Великобританию чаще или на более долгий срок, формально пограничники могут к вам придраться и сделать вывод, что, используя визу типа С, вы, по сути, проживаете в Великобритании и проводите здесь больше времени, чем у себя на родине.
Помимо этого, длительное проживание или пребывание в Великобритании по визе типа С также может в дальнейшем быть расценено сотрудниками пограничной службы как прямое нарушение иммиграционных правил страны.
Есть ли в связи с карантином какие-то изменения в отношении продления срока возможного пребывания в стране?
Согласно временному руководству иммиграционной службы Великобритании, если вы находитесь в Великобритании, ваша виза (в том числе виза типа С-Multi) истекает в период с 24 января по 31 июля 2020 года и вы не можете покинуть страну из-за ограничений на поездки или самоизоляции, связанной с коронавирусом, вы можете запросить продление срока действия вашей визы, заполнив короткую онлайн-форму. Другие документы не потребуются.
Иммиграционная служба Великобритании ответит на вашу заявку в течение пяти рабочих дней с даты ее подачи в режиме онлайн. В случае одобрения заявки срок действия вашей визы будет бесплатно автоматически продлен до 31 июля 2020 года.
Вышеуказанное правило и вышеуказанное руководство не распространяются на те случаи, когда виза заканчивается после 31 июля 2020 года или когда ничто не мешает человеку вернуться на родину раньше, например если границы его родной страны открыты и он может свободно туда прилететь или приехать.
Ожидается, что вы предпримете все разумные шаги, чтобы покинуть Великобританию до 31 июля 2020 года или раньше, как только это станет возможным.
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