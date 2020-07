Снижение НДС и отмена гербового сбора. Правительство опубликовало план по восстановлению экономики

Министерство финансов выделит £30 млрд из бюджета

Всего за два месяца экономика Великобритании обрушилась на 25%, признал сегодня в Палате общин Риши Сунак. Министр финансов обнародовал план по восстановлению экономики, на реализацию которого правительство выделит £30 млрд, пишет Sky News. В него входят:

Снижение НДС c 20% до 5% для гостиниц, ресторанов и развлекательных учреждений

Сниженная ставка будет действовать с 15 июля 2020 года по 12 января 2021 года. Рестораны, кафе, кемпинги, отели, кинотеатры и зоопарки получат возможность восстановиться после пандемии.

Скидки до 50% на еду в ресторанах, кафе и пабах

Правительство запускает программу Eat Out to Help Out. В заведениях, которые подадут заявку на участие, с понедельника по среду будут действовать 50-процентные скидки на все блюда. Правительство обещает компенсировать заведениям затраты в размере £10 на человека, включая детей. Программа рассчитана только на август.

Отмена гербового сбора при покупке дома стоимостью не более £500 тыс.

До 31 марта 2021 года покупатели будут освобождены от гербового сбора при покупке жилья стоимостью не более £500 тыс. По словам Сунака, девять из десяти человек смогут приобрести дом и не заплатят за это пошлину. Средний размер гербового сбора снизится на £4,5 тыс.

Бонус в £1 тыс. за каждого сотрудника

Большинство компаний были вынуждены отправить сотрудников в оплачиваемый отпуск на время карантина, но далеко не всех приняли обратно. Чтобы не допустить массовую безработицу, Сунак пообещал выплатить бонус в £1 тыс. за каждого сотрудника, которого вернут или наймут в штат до конца января 2021 года. Бонусная программа обойдется правительству в £9 млрд.

Создание рабочих мест для молодых специалистов

Компании смогут нанимать молодых специалистов в возрасте от 16 до 24 лет на срок до полугода. Максимальная продолжительность рабочего дня при этом не должна превышать 25 часов в неделю. Правительство выделит компаниям средства на оплату труда, исходя из минимальной ставки (£4,55 для лиц младше 18 лет, £6,45 — для сотрудников 18-20 лет и £8,20 — для работников 21-24 лет).