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Правительство собирается отменить бесплатную парковку для работников NHS

Правительство собирается отменить бесплатную парковку для работников NHS

Это была экстренная мера в условиях пандемии, говорят министры

25 марта министерство здравоохранения объявило, что работников NHS освободят от платы за парковку на территории больниц. Каждый больничный траст устанавливает свой собственный сбор, однако правительство пообещало оплатить все расходы, пишет The Evening Standard.

Теперь министры утверждают, что это была экстренная мера на фоне пандемии коронавируса. «На данный момент ничего не изменилось. Но стоит отметить, что отмена платы за парковку стала возможной благодаря поддержке местных властей и независимых поставщиков услуг. И эта поддержка не будет бесконечной», — заявил представитель министерства здравоохранения Эдвард Аргар.

Пока неизвестно, когда парковки снова станут платными. Однако Аргар заверил журналистов: правительство сдержит прошлогоднее обещание и освободит от платы водителей-инвалидов, пациентов с хроническими заболеваниями, родителей больных детей и сотрудников NHS, работающих в ночную смену.

Профсоюзов такое решение не удовлетворило. «Медсестры и уборщики не должны выкладывать деньги за парковку у места работы. Правительству необходимо отменить плату раз и навсегда», — утверждает представитель профсоюза Unison Сара Гортон.

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