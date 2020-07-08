Медсестринские услуги и медицинская диагностика на дому в Лондоне

Одна из самых частых проблем при переезде в новую страну — сложности с медицинским обслуживанием. Принципы работы системы здравоохранения в разных странах могут различаться, а разбираться в этом не всегда есть время.

Несмотря на массу преимуществ британской бесплатной медицины, у нее есть и недостатки. Из-за того, что доступ к NHS доступен всем, кто легально находится на территории Великобритании, спрос превышает предложение: чтобы попасть к специалисту узкой квалификации или получить необходимое лечение, иногда нужно ждать месяцами. А некоторые услуги можно получить только п чри наличии конкретных симптомов. Например, направление на электрокардиограмму врач выпишет, только если у вас боли в груди, нарушения сердечного ритма, высокое кровяное давление или если вам предстоит операция.

Поэтому в Англии те, кто может себе это позволить, часто обращаются к услугам частного сектора медицины — записаться на прием к врачу частной практики гораздо проще и быстрее. Это особенно актуально в современном динамичном мире, где у нас всегда мало времени и мы привыкли получать все сразу.

Тем не менее, даже с учетом преимуществ частной медицины, поход к врачу мало кому доставляет удовольствие. Посещение больницы, как правило, требуется при проблемах со здоровьем, а эти проблемы сопряжены с различными неудобствами.

Как обследоваться и лечиться с комфортом?

В 2018 году в Лондоне открылся частный медицинский сервис VisitHealth, созданный именно для того, чтобы обеспечить пациентам максимальный комфорт. Медперсонал приходит на дом тогда, когда вам удобно, не нужно никуда идти. Это особенно актуально (а главное, наиболее безопасно), когда вокруг в самом разгаре пандемия коронавируса. Не нужно тратить время на дорогу, что важно для тех, кто работает из дома или сидит с детьми. И конечно, можно оставаться в привычной и спокойной домашней обстановке, не подвергая себя стрессу.

Какие медицинские услуги предлагает VisitHealth в Лондоне?

В арсенале VisitHealth порядка 2 000 услуг, от перевязок и инъекций до лабораторных тестов и ЭКГ. Полный список можно посмотреть на сайте visithealth.london. Все процедуры выполняются на современном и точном мобильном оборудовании.

Как вызвать медсестру?

Это можно сделать через веб-сайт, добавив нужную услугу в корзину, как в любом онлайн-магазине, и оплатив ее удобным для вас способом. Также можно сделать заказ по электронной почте hello@visithealth.co.uk или позвонить 020 7776 9096.

Сервис работает семь дней в неделю с 8 утра до 9 вечера, поэтому заказать услугу можно практически в любое время. Большой плюс — к вам приезжают сразу в день вызова (в течение 4 часов), со всем необходимым оборудованием.

В стоимость, помимо цены самой процедуры, входит плата за визит, она рассчитывается в зависимости от зоны, в которой вы живете. Для зон 1—4 это £49, а дальше цена увеличивается на £10 с каждой зоной:

зона 5 — £59;

зона 6 — £69;

зона 7 — £79;

зона 8 — £89;

зона 9 — £99.

Когда и как получить результаты анализов?

Визит длится около 30 минут, а обработка большинства тестов и составление отчета занимают 4—6 часов, поэтому результаты вы получаете, как правило, в тот же или следующий день. Есть и обширные тесты, обработка которых может занимать до 5 дней. Результаты с их расшифровкой вы получаете либо по электронной, либо по обычной почте.

По запросу их могут сразу направить лечащему врачу, что снимет с вас необходимость делать это самостоятельно.

VisitHealth — это полноценный медицинский сервис, который сотрудничает только с проверенными лабораториями, поэтому точность результатов анализов гарантирована.

Наша основная задача — избавить вас от любых сложностей, связанных с медицинским обслуживанием.

Специально для читателей газеты VisitHealth подготовил промокод ANGLIYA, дающий 10-процентную скидку, чтобы вы могли воспользоваться услугами сервиса и не тратили свое время на больничные очереди в это неспокойное время.

Остались вопросы о том, как VisitHealth оказывает медицинские услуги на дому? Предлагаем посмотреть наше видео о лабораторной диагностике.

Берегите себя и ваших близких!