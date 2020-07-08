Залетные иммигранты: тайна зеленых попугайчиков

Как паракиты завоевали Великобританию

Никто сегодня уже не изумляется, заметив в своем саду или в общественном парке экзотических попугаев, называемых здесь паракитами. А ведь еще лет десять назад такие встречи были довольно редки. Паракиты, выходцы с Гималаев, похоже, прижились окончательно и чувствуют себя на новой родине вполне комфортно. Ярко-зеленых красавцев можно встретить в лондонских парках, особенно их много в Западном Лондоне, в приморских городках Кента и Сассекса и даже на границах с Уэльсом и Шотландией.

Украшение или вредительство?

Орнитологи заявляют, что в стране на сегодня насчитывается от 30 до 50 тыс. паракитов, из них 8 тыс. брачных пар, но, как и с любой иммиграцией, оценки количества «поналетевших» сильно расходятся, и за точность цифры никто не ручается. Одно ясно наверняка: популяция растет невероятно быстро, по оценкам некоторых специалистов, на 30% в год.

Пришельцы приспособились к английской зиме и городской жизни: комфортно питаются из птичьих кормушек, предназначенных совсем не для них, любят черешню и сливы, весной с удовольствием поедают бутоны и соцветья готовых распуститься деревьев, за считанные минуты небольшая стайка может вчистую общипать готовый расцвести каштан. Не отличаются деликатностью по отношению к местным пернатым, занимают места их привычного гнездования, изгоняют из садов, короче говоря, гостями себя не чувствуют.

Отношение людей к красивой экзотической птице начинает меняться. К привычному интересу добавляется уже и настороженность, особенно в сельской местности, которую попугаи тоже активно осваивают, как это уже произошло в других странах Европы. У себя на родине, в Индии, и в некоторых других странах их считают серьезными сельхозвредителями – они могут, например, на 80% сократить урожай кукурузы и сорго. Беспокойство здешних фермеров вполне понятно, тем более что случаи нападения на английские виноградники уже отмечались. Наслышаны мы и о том, насколько шумное это население, особенно когда собираются стаями.

Возможно ли хоть как-то контролировать их популяцию? В 2010-м паракитов официально занесли в список видов, которые можно истреблять без специальной на то лицензии, если, скажем, факт нанесения вреда урожаю очевиден. Но это в сельской местности. В городе гораздо труднее.

Откуда гости?

В последнее время чаще стали озвучивать самую, казалось бы, неубедительную версию из трех существующих. Паракиты якобы были выпущены на свободу в 1951 году после окончания съемок фильма «Африканская королева». Еще живы свидетели, которые рассказывают, что после съемок маленькие зеленые попугайчики начали появляться в соседних к студии садах в Западном Лондоне. Они клевали яблоки и с удовольствием принимали угощение от хозяев: орехи, сухофрукты и прочие сладости. Исчезли птахи так же неожиданно, как и появились: зима 1962-63-го оказалась необыкновенно холодной.

Предполагают, что теплолюбивые птицы перебрались в центр столицы, ближе к теплу. С тех пор особенно заметно и начала расти их популяция. В 90-е их уже часто можно было видеть не только на западе столицы. Эта версия вполне убедительно звучит, но, опять же, некоторые историки кино говорят, что при съемках вышеназванного фильма попугаев вообще не использовали.

Есть и другие легенды. Например, в 60-х рок-звезда Джимми Хендрикс выпустил брачную пару паракитов, Адама и Еву, после презентации альбома на Карнаби-стрит. Еще говорят, что попугаи сбежали из частной усадьбы во время разрушительного урагана на юге Англии в 1987-м и т.д. И то, и другое, и третье и даже все вместе может быть правдой. А есть исторические записи, удостоверяющие, что первые попугайчики были замечены в Британии в Норфолке в 1855-м, в Далвиче – в 1893-м и в Брикстоне – в 1894-м. Как бы то ни было, без участия человека тут точно не обошлось.

Экосистемы, как известно, меняются со временем. В 1850-х в Америке выпустили восемь пар воробьев, нынче их более 150 миллионов, никто и не помнит, что они пришельцы. В Британии прекрасно прижились завезенные речные раки, олени мунтжаки, американские норки и прочие виды фауны. Вот и попугаи на глазах превращаются в аборигенов. Так что ничего нам не остается, как принять факт зеленой иммиграции и улыбаться ярко-зеленым упитанным красавцам при встрече.

Подготовила Надежда Кидд