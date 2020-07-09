Работающим удаленно британцам предлагают переехать на Барбадос

Туристы смогут жить и работать на острове в течение года

Барбадос открывает свои границы для иностранных граждан с 12 июля, пишет Mirror. По данным Travel Market Report, туризм составляет 40% ВВП государства. Кроме того, в этой сфере работает каждый третий житель острова.

Однако из-за вспышки коронавируса многие отказываются от краткосрочных поездок. Чтобы спасти экономику, премьер-министр Барбадоса Миа Моттли предложила правительству ввести новую визовую схему. По ней иностранные граждане, работающие удаленно, смогут жить на острове до года и наслаждаться теплой погодой. Единственное условие — по прибытии туристы должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19.

«Вам не обязательно оставаться в Европе или США, ведь можно работать прямо отсюда. Мы готовимся открыть границы для туристов, а жители острова помогут обеспечить незабываемый отдых», — заявила Моттли.

Правительство Барбадоса рассмотрит предложение премьер-министра в ближайшее время.

Узнать больше об острове можно из специального материала «Барбадос: «маленькая Англия» в Карибском море».