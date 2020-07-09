Четверо из десяти выпускников школ хотят получить высшее образование

Британские университеты готовятся к наплыву абитуриентов

Британские университеты готовятся к наплыву абитуриентов в новом учебном году, пишет The Guardian. К 30 июня заявления на поступление в вузы подали 514 тыс. выпускников школ (40,5% от общего числа).

Количество заявок резко выросло во время карантина — с середины марта по конец июня, говорят в Службе приема в университеты и колледжи (UCAS). Впервые за всю историю подобных исследований получить высшее образование захотели более четверти выпускников из неблагополучных семей (25,4%).

Самым популярным направлением стало сестринское дело: количество заявок на эту специальность выросло на 15% по сравнению с прошлым годом.

Число абитуриентов из стран, не входящих в ЕС, увеличилось на 10% и составило 89 тыс. человек. А вот количество студентов из стран альянса уменьшилось на 2% — заявления подали 49,5 тыс. человек.

Ранее в этом году Университет фискальных исследований (IFS) заявил, что тринадцати университетам потребуется финансовая помощь от государства. В противном случае они окажутся в критическом положении, поскольку доходы будут едва покрывать расходы. Даже сейчас аналитики скептически относятся к хорошим новостям про количество абитуриентов — ведь к сентябрю многие из них могут передумать.