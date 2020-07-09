Сокращения в John Lewis и Boots: без работы могут остаться 5,3 тыс. человек

Ритейлеры не справляются с последствиями пандемии

Два крупнейших британских ритейлера, John Lewis и Boots, объявили о массовых сокращениях на фоне пандемии COVID-19, пишет BBC.

Руководство Boots планирует закрыть 48 магазинов Boots Opticians, сократив 4 тыс. рабочих мест. Исполнительный директор компании Себастиан Джеймс уверен, что это поможет им преодолеть сложный период с минимальными потерями. Большинство магазинов Boots работало и в карантин, однако по итогам квартала продажи снизились на 48% в Boots UK и на 72% — в магазинах Boots Opticians.

John Lewis закрывает восемь магазинов — в Бирмингеме, Уотфорде, Ньюбери, Суиндоне, Кройдоне, Тамворте, в аэропорту Хитроу и на вокзале Сент-Панкрас. Под угрозой сокращения находятся 1,3 тыс. рабочих мест, хотя компания обещает сохранить как можно больше сотрудников. Продажи John Lewis падают третий год подряд — только в прошлом году выручка снизилась на £123 млн.

8 июля министр финансов Риши Сунак пообещал выплачивать по £1 тыс. за каждого сохраненного сотрудника, однако у аналитиков есть опасения, что этого будет недостаточно. Ранее о сокращениях заявили такие компании, как SSP Group (до 5 тыс. человек), British Airways (12 тыс. человек), Airbus (1,7 тыс. человек), EasyJet (1,3 тыс. сотрудников компании и 727 пилотов).