В Англии открываются спортзалы, салоны красоты и бассейны

С 11 июля разрешается проведение концертов на открытом воздухе

Министр культуры Оливер Дауден объявил об очередных послаблениях карантина, сообщает BBC.

С 11 июля в Англии разрешается проведение концертов, танцевальных выступлений и театральных представлений на открытом воздухе. В этот же день возобновят работу открытые бассейны. Правительство просит соблюдать социальную дистанцию, но призывает поддержать сферу искусств и не бояться брать билеты на мероприятия.

С 13 июля начнут открываться салоны красоты, спа, тату-салоны, солярии и маникюрные салоны.

С 25 июля возобновят работу спортзалы, закрытые бассейны и спортивные секции. Носить маски в залах не обязательно, а вот переодеваться и принимать душ лучше дома — чтобы избежать большого скопления людей. Наблюдать за выступлениями любительских спортивных команд придется, соблюдая дистанцию.

«Мы потихоньку возвращаемся к нормальной жизни», — заявил Оливер Дауден, однако добавил, что послабления могут отменить, если ситуация с заражениями ухудшится. За прошедшие сутки в Великобритании от коронавируса скончались 85 человек.