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Более 90% пассажиров носят маски в общественном транспорте

Более 90% пассажиров носят маски в общественном транспорте
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Однако некоторые по-прежнему настроены к ним скептически

Более 90% пассажиров носят маски в общественном транспорте, утверждает The Guardian. Газета провела собственное исследование: ее сотрудники садились в автобусы, трамваи и метро, чтобы понаблюдать за пассажирами.

Оказалось, что жители Глазго соблюдают предписания шотландского правительства почти на 100% — из 160 пассажиров только один не имел при себе маску. Пассажиры лондонского метро экипированы на 99% — лицо в подземке закрывают даже бездомные. По словам одного из офицеров транспортной полиции, он старается убедить каждого человека в необходимости носить маску.

91% пассажиров Манчестера также соблюдают правила. Однако чем дальше от центра города, тем больше нарушений, говорят в The Guardian. Например, двое молодых людей без масок объяснили, что в трамвае было не очень много людей. «Если ко мне подходят, я просто закрываю лицо шарфом», — заявил один из них. Иные уверены, что маски не защищают от распространения инфекции, а кто-то и вовсе считает коронавирус выдумкой.

Англия ввела обязательное ношение масок в общественном транспорте 15 июня, Шотландия — 22 июня. В Уэльсе носить маски можно по желанию.

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