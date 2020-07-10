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Какие лондонские рынки будут открыты в выходные?

Какие лондонские рынки будут открыты в выходные?

Город постепенно оправляется от последствий пандемии

Рынки — это визитная карточка Лондона. Там можно найти все: от товаров для дома и винтажных раритетов до вкуснейших аутентичных блюд. Правительство разрешило возобновить торговлю еще с 1 июня, однако рынки открываться не спешат, пишет Secret London. Рассказываем о том, какие из них совершенно точно будут работать в эти выходные.

Camden Market

Фото: instagram.com/camdenmarketldn

Один из известнейших рынков Лондона уже возобновил работу. Покупателей просят соблюдать дистанцию, обрабатывать руки антисептиком и не толпиться у памятника Эми Уайнхаус!

Maltby Street Market

Фото: instagram.com/maltbystmarket

Открыл свои двери для покупателей и этот рынок на юго-востоке Лондона. 11 июля он будет работать с 08:00 до 15:00, а 12 июля — с 10:00 до 16:00.

Borough Market

Фото: instagram.com/boroughmarket

Один из крупнейших и самых старых продуктовых рынков расположился недалеко от Лондонского моста. Стрит-фуд туда еще не вернулся, да и посидеть с чашечкой кофе вам вряд ли удастся, но некоторые блюда можно купить и взять с собой.

Mercato Metropolitano

Фото: instagram.com

Итальянский рынок в районе Элефант-энд-Кастл тоже возобновил работу. Желающие могут приобрести фермерскую продукцию или заказать блюда итальянской кухни на вынос.

Columbia Road Flower Market

Фото: instagram.com/columbiaroad

Цветочный рынок в Тауэр-Хамлетс предлагает полюбоваться розами, лилиями, хризантемами и множеством других цветов. Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, руководство ограничило количество посетителей.

Flea Vintage Market

Фото: instagram.com/flealondon

Любителям винтажной одежды улыбнулась удача — снова открылся рынок Flea Vintage Market у Лондонского моста. Оплату теперь принимают только по карте, а примерочные убрали из-за распространения вируса.

А вот рынки Brick Lane Market и Broadway Market пока что остаются закрытыми.

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