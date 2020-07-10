Пассажиров просят надевать маски

После трехмесячного перерыва возобновлены международные рейсы из аэропорта Лондон-Сити. Первые самолеты уже вылетели в Пальма-де-Майорку, Флоренцию, Малагу и на Ибицу. С середины июля перезапустят и внутренние рейсы — в Эдинбург, Глазго и Дублин.

Туристы с нетерпением ждали этого дня, пишет City A.M. В прошлом месяце 79% клиентов авиакомпании BA CityFlyer признались, что улетят отдыхать, как только появится такая возможность. 49% опрошенных планируют отправиться на отдых в ближайшие три месяца.

Теперь в здании аэропорта установлены приборы для бесконтактного измерения температуры и отслеживания плотности пассажиропотока. Людей просят надевать маски в самом аэропорту и оставаться в них на протяжении всего полета. «Надеюсь, что в ближайшее время авиакомпании возобновят и другие международные рейсы. Спрос сейчас действительно большой», — говорит коммерческий директор Лондон-Сити Ричард Хилл.

Из-за пандемии коронавируса компаниям Easyjet и Ryanair пришлось сократить 4,5 тыс. и 3,5 тыс. рабочих мест соответственно. British Airways объявила о сокращении 12 тыс. мест.