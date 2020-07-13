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Пять самых красивых витражей Лондона

Пять самых красивых витражей Лондона
Фото: Wikipedia

Сегодня мы побываем в тех пяти церквях Лондона, где витражи действительно уникальны

В британской столице много церквей, все они разные и каждая по-своему красива. Но, наверное, ничто их так не украшает, как витражи. И хотя средневековых окон в городе сохранилось мало (стекло — материал непрочный), но зато здесь очень много более поздних и ничуть не менее интересных вариантов. Сегодня мы побываем в тех пяти церквях Лондона, где витражи действительно уникальны.

All Saints Margaret Street

Адрес: 7 Margaret St, London W1W 8JG

Photo by en.wikipedia.org

Церковь Всех Святых на Маргарет-стрит построена в 1859 году знаменитым архитектором Уильямом Баттерфилдом. Он выбрал для нее свой любимый стиль, который сейчас называют «викторианской неоготикой», но для стройки воспользовался не традиционным серым камнем, а наиболее популярным на тот момент материалом — обожженным кирпичом. Получилось мрачноватое здание с тонким шпилем колокольни, узкими окнами и декоративными бордюрами, выложенными по стенам тем же кирпичом, но более темного оттенка. Благодаря такому фону витражи здесь выглядят еще краше и еще ярче, чем обычно. Их много, а стекла для них сделал в 1877 году один из самых серьезных мастеров по изготовлению витражей викторианской эпохи — Александр Гиббс.

Также здесь можно найти и множество других декоративных элементов: резное дерево, керамическую плитку, фрески и прочее. Стиль их эклектичен и включает и классические средневековые элементы, и мотивы, позаимствованные у зарождавшегося в ту пору стиля «модерн», причем во внутреннем оформлении модерн преобладает. Дизайн получился очень необычным и ярким.

 St George Hanover Square

Адрес: The Vestry, 2A Mill St, Mayfair, London W1S 1FX

Photo by commons.wikimedia.org

Построенная в 1724 году церковь Св. Георга на Ганновер-сквер тоже оформлена по моде своего времени и демонстрирует все прелести английского барокко сразу. Тут присутствуют и портик, и изящная колоннада, и обелиски, и небольшой купол на колокольне. Внутри здание необычно организовано — с дополнительными галереями, но по стилю оформления — такое же английское, то есть сдержанное, барокко. Особенно хороши предметы резного дерева, потолок и, конечно, витражи.

Окна церкви Св. Георга внесены в Список национального достояния Соединенного Королевства дополнительным пунктом к зданию, и изготовлены они были тоже отдельно. Начать же стоит с того, что витражи просто гораздо старше: их сделал около 1525 года мастер Арнольд из Неймегена для монастыря кармелиток в Антверпене. В 19-м веке монастырь закрылся, и витражи купил для своей домашней церкви маркиз Или. Позже он продал стекла, и некий состоятельный благотворитель из числа местных прихожан купил их в подарок для церкви Св. Георга. Витражи церкви Св. Георга пережили Вторую мировую войну, потому что их сняли и до самой победы хранили в крипте. Найти их очень легко: все окна здесь старые, за исключением маленьких медальонов с изображениями двенадцати апостолов и части центрального окна по северной стороне.

Holy Trinity Sloane Street

Адрес: Sloane St, Belgravia, London SW1X 9BZ

Photo by de.wikipedia.org

Самое причудливое смешение стилей мы можем увидеть в церкви Святой Троицы на Слоан-стрит. Эта изощренная смесь — закономерный результат ее расположения и времени постройки. Возведена церковь Троицы в 1890 году, а в ту пору Челси был «художественным» районом Лондона, центром литературно-художественной богемы и местом рождения новых стилей, методик и идей. Среди прочих в Челси жили Россетти, Тернер, Сарджент и много кто еще, здесь зародились движение прерафаэлитов и так называемое Arts and Crafts movement — Движение искусств и ремесел.

Строил здание архитектор Джон Седдинг, разделявший взгляды Движения искусств и ремесел. Снаружи он стилизовал постройку под позднюю готику. А оформлять церковь внутри и вовсе пригласили живших в округе многочисленных художников-модернистов — так здесь появились работы ведущих мастеров викторианской эпохи, в том числе скульптуры, резное дерево, росписи, мозаики и прочее. Единой стилистики художники не придерживались, но стремились вписать свои работы в уже существующий интерьер, так родилась смесь всех стилей разом — от классической средневековой готики до ар-деко. Тут сохранились уникальные витражи, сделанные Уильямом Моррисом и Эдвардом Берн-Джонсом (с западной стороны нефа), и работы еще одного замечательного мастера — Кристофера Уэлла — с южной стороны нефа.

Southwark Cathedral

Адрес: London Bridge, London SE1 9DA

Photo by geograph.org.uk

Есть в Лондоне и церковь, где модернистские витражи вписаны не в стилизованную викторианскую, а в настоящую, то есть средневековую, готику. Старейшие части Саутваркского кафедрального собора датируются 12-м столетием, а по некоторым данным он еще старше. Строился храм для располагавшегося на этих землях августинского монастыря. Монастырь закрыли в результате Реформации, проведенной в 16-м столетии королем Генрихом VIII, а вот собор сохранился, превратившись сначала в приходской, а затем в кафедральный.

Со временем Саутварк пришел в упадок, и собор начал разваливаться от ветхости, поэтому в конце 19-го века здесь провели огромную реконструкцию, в частности — заменили поврежденные витражи 16-го столетия на новые. Так в здании 12-го века появились стекла в стиле модерн, сделанные лучшими мастерами. Окна в конце нефа сделал член Братства прерафаэлитов Генри Холлидэй, окна над хорами — один из создателей неоготики сэр Ниньян Компер, а витражи в часовне — знаменитый мастер по изготовлению витражного стекла Джон Ла Фарж. Есть и более поздние работы — результат реконструкции в 20-м столетии. Также стоит отметить, что собор обладает огромным собранием других редкостей.

Westminster Abbey

Адрес: 20 Deans Yd, Westminster, London SW1P 3PA

Photo by flickr.com/paullew

Самым же внушительным разнообразием витражей обладает Вестминстерский собор. Когда-то он был частью большого и могущественного бенедиктинского монастыря, основанного в 10-м столетии. Нынешнее здание заложено в 13-м веке, позже его многократно перестраивали, а после Реформации контроль над ним перешел в руки монарха. С тех пор собор стал свидетелем массы исторических событий: в результате тут собралась коллекция редкостей за всю последнюю тысячу лет, в плане витражей — в том числе.

Самые старые стеклянные панели (их шесть) хранятся в галереях Queen’s Diamond Jubilee, они сохранились от оригинального здания 13-го века. Витражи конца 15-го-начала 16-го столетия можно найти в приделе богоматери (их, к сожалению, мало, они сильнее всего пострадали во время военных бомбежек), зато основной неф сохранил стекла 18-го века в отличном состоянии. Остальные витражи — это в основном 19-й век, но среди них есть работы Нормана Шоу, Пауэлла, а чуть позже их дополнили изделия Хью Истона и уже упоминавшегося здесь Ниньяна Компера. Если хочется больше старины, то можно зайти в церковь Св. Маргарет, что рядом с Вестминстерским собором, там сохранились витражи западного окна, сделанные в 16-м столетии.

Подготовила Елена Чернова

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