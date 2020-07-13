Британцам еще раз напомнят о «Брекзите»

Правительство выделило £93 млн на проведение информационной кампании

1 января 2021 года Великобритания перестанет быть частью Единого европейского рынка и покинет Таможенный союз. В связи с этим правительство объявило о запуске новой информационной кампании, сообщает LBC News.

С 13 июля на ТВ, радио и в интернете появятся рекламные ролики, предупреждающие об изменении отношений с Европейским союзом. Желающие получить подробную информацию могут обратиться на сайт правительства, где будут изложены все нюансы о путешествиях, оформлении виз и торговле с ЕС, начиная с 2021 года. Информация по Северной Ирландии появится позднее из-за ее особого положения с Ирландией. Для юридических лиц правительство организует горячую линию, чтобы они смогли проконсультироваться со специалистами по интересующим их вопросам.

По мнению министра Майкла Гоува, это «символизирует новый шаг в отношениях с ЕС», однако либерал-демократы остались недовольны. По мнению временного главы партии Эда Дейви, компании не успели оправиться от пандемии, но уже должны готовиться к «Брекзиту».

Ранее МИД Великобритании уже публиковал информацию об изменениях в правилах поездок в Европу. Так, безвизовый режим между Великобританией и Европой сохранится для коротких поездок длительностью до 90 дней на протяжении любого периода в 180 дней. Путешественникам с животными стоит связаться с ветеринаром как минимум за четыре месяца до отпуска и уточнить информацию по ветеринарным паспортам.

О других нововведениях можно узнать из материала «Англии»: Как «Брекзит» изменит поездки в Европу